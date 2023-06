Wtorek 27 czerwca jest pierwszym dniem obowiązywania nowych rozwiązań prawnych ujętych w "ustawie o zmienia ustawy o służbie cywilnej". To ustawa rządowa, przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta przy sprzeciwie Senatu. Rozpoczął się masowy proces lustracyjny.

Rusza lustracja pracowników urzędów. Tysiące osób może stracić pracę. Zegar tyka

Zmiany wprowadzone ustawą przewidują, że przełożeni z wszystkich urzędów administracji publicznej w ciągu 7 dni od wejścia ustawy w życie - od wtorku 27 czerwca - przekażą Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu listę wszystkich swoich pracowników urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

W dokumentach musi znaleźć się data urodzenia, imię, nazwisko, numer PESEL albo - w przypadku nieposiadania numeru PESEL - imię ojca. Ustawa przewiduje zwolnienia osób, które od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa albo były ich współpracownikami. To kolejny etap "dekomunizacji". Nowe obowiązki dotyczą administracji publicznej, czyli urzędów wojewódzkich, powiatowych, komend policji, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, izb skarbowych czy wojewódzkich sztabów wojskowych.

Antoni Macierewicz pytany o nowelizację ustawy opiniował, że "te osoby" - funkcjonariusze w czynnej służbie w okresie PRL - "nie są najwłaściwszymi osobami, żeby decydować o polskiej strukturze administracyjnej". Dodając kontekst wojny w Ukrainie, ocenił, że "byli agenci wciąż mogą być szantażowani". Liczba osób, które mogą w konsekwencji stracić pracę również padła z ust Macierewicza - oszacował, że w administracji publicznej jest ok. 40 tysięcy byłych współpracowników komunistycznych.

Czego obawiał się Senat? Dwie ustawy w jednej

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek w maju br. zaznaczał, że zwalnianie pracowników w konsekwencji zapisów ustawy nastąpi bez przyznania im prawa do odwołania się do sądu ani prawa do indywidualnej ich oceny w okresie państwa komunistycznego. Według RPO oznacza to m.in. odpowiedzialność zbiorową w stosunkach pracy, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony pracy. Senatorowie podnosili sprzeciw - co wyraźnie zaznaczali - nie wobec zapisów "dekomunizacyjnych", a tych dotyczących zmian w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podnosili, że takie zapisy powinny zostać zgłoszone jako osobna ustawa.

Zmiany w KSAP przewidują m.in. nowy – obok stacjonarnego – dualny tryb kształcenia, polegający na świadczeniu pracy i kształceniu w sposób naprzemienny. W czerwcu każdego roku o tym, w jakim trybie słuchacze rozpoczną kształcenie w szkole w kolejnym roku, rozstrzygać będzie premier na wniosek dyrektora. Dlaczego w ustawie o dekomunizacji pojawiły się zapisy dot. funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pozostaje pytaniem otwartym.

RadioZET.pl