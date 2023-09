Konfederacja nie po raz pierwszy ma problem z organizacją zaplanowanego wydarzenia w Poznaniu. Latem 2022 roku po protestach aktywistów odwołano "Piwo z Mentzenem" w klubie Nocny Targ Towarzyski. W sierpniu tego roku działacze fundacji Varia Posnania zablokowali wydarzenie “ Bosak & Mentzen - NA ŻYWO”, które 15 września miało się odbyć w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Aktywiści zarzucili politykom Konfederacji, że nawołują do nienawiści wobec wielu grup i mniejszości.

Przypomnijmy, że podczas obecnej kampanii Sławomir Mentzen, szef Nowej Nadziei, która wchodzi w skład Konfederacji, musiał się tłumaczyć ze słów, które wypowiedział w 2019 roku przed wyborami do europarlamentu. Na spotkaniu z wyborcami w Krakowie mówił, że “nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej”. Teraz twierdzi, że nie są to jego poglądy, a wspomniany fragment został "wycięty z kontekstu".

"Bosak & Mentzen na ŻYWO" nie odbędzie się przed stadionem Lecha

W czwartek okazało się, że Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak zostali “wycięci” sprzed stadionu w Poznaniu. W piątek o godz. 13 na parkingu przed tym obiektem mieli zorganizować transmitowane na żywo spotkanie z wyborcami, ponieważ odmówiono im zgody na występ na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jak podał “Głos Wielkopolski”, tematem zainteresowali się internauci, pytając, kto jest odpowiedzialny za wyrażenie zgody na organizację konferencji. Rzecznik prasowy KKS Lech Poznań Maciej Henszel powiedział dziennikowi, że “nie była to do końca samowolka”, bo Konfederacja wystąpiła do spółki zarządzającej stadionem z wnioskiem o zgodę, jednak zgoda została cofnięta. “Byłem jednak nieprecyzyjny, a cenię sobie szczerość w komunikacji, więc update. Stadion Poznań dostał jednak wniosek i początkowo była zgoda, ale już sprawa nieaktualna - umowa wypowiedziana. Koniec tematu” - napisał rzecznik na Twitterze.

Mentzen poinformował o tym w mediach społecznościowych i utyskiwał, że spółka “nie chce wywiązać się z umowy”. “Rzecznik spółki nawet kłamał, że spotkanie chcieliśmy zrobić samowolnie. Spółka nawet nie raczyła nas o tym poinformować. Do tej pory zresztą nie wysłali nam tego wypowiedzenia” - napisał.

Później Mentzen dopisał, że otrzymał od spółki wypowiedzenia umowy. “Stadion Poznań wysłał mi wreszcie wypowiedzenie. Wiecie jaką podali przyczynę wypowiedzenia? Że dwa dni później na stadionie odbędzie się mecz. Dwa dni później. Jesteście gorsi od TVP. Kłamiecie jeszcze bezczelniej” - oburzał się Mentzen.

“Poznań to niestety bardzo nietolerancyjne, nieszanujące demokracji i wolności słowa miasto, w którym podpisane umowy są nic nie warte” - narzekał. Polityk dodał, że spotkanie “Bosak & Mentzen NA ŻYWO” odbędzie się w piątek o godz. 19 na placu Wolności w Poznaniu.

W komentarzach wiele osób nie kryło oburzenia decyzją spółki zarządzającej stadionem. Pojawiły się także kpiny z retoryki Konfederatów. “Tak działa wolny rynek. Zawsze możecie zbudować albo kupić własny stadion” - napisał Karol Wilkosz, który w przeszłości był asystentem Janusza Korwin-Mikkego oraz działał w Konfederacji.