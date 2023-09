Narodowcy opuszczą Konfederację i przejdą do PiS? Dwuznaczne słowa rzecznika rządu

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Sondaże nie dają jasnej odpowiedzi, kto w nowej kadencji utworzy rząd. Sprawujące od 8 lat władzę PiS wciąż liczy na samodzielną większość, ale w kuluarach pojawiają się informacje o dopuszczalnej koalicji z Konfederacją.

Skrajnie prawicowe ugrupowanie, któremu ostatnio spada poparcie, wciąż może być kluczowym elementem rozgrywki o władzę. Jest to jednak formacji niejednolita, którą tworzą zarówno członkowie Ruchu Narodowego, jak i radykalni wolnorynkowcy z Nowej Nadziei.

Narodowcy wyjdą z Konfederacji i przejdą do PiS? Rzecznik rządu odpowiada

I właśnie narodowcy są uznawani za tych, którzy - z uwagi na wspólnotę światopoglądową - byliby gotowi sprzymierzyć się z PiS. Pomóc miałby w tym m.in. nacjonalista i były organizator Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz, który startuje w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca listy PiS w Radomiu.

O komentarz w tej sprawie został poproszony rzecznik rządu Piotr Müller. W czwartkowym programie "Gość Radia ZET" jeden z internautów zadał mu pytanie: "Czy to prawda, że po wyborach działacze Ruchu Narodowego mają oddzielić się od Konfederacji i zasilić szeregi Zjednoczonej Prawicy?".

Jego odpowiedź była jednak zaskakująca i co najmniej dwuznaczna. To ciekawe pytanie. Żeby trochę zamieszać powiem: tak! - stwierdził rzecznik rządu. Polityk PiS dodał również, że "jest w Konfederacji ukryta liberalna część, gotowa, by z nami pójść".

Dopytywany o konwencję PiS w katowickim Spodku, czyli w tym samym miejscu, w którym konwencję robiła Konfederacja, Rozmówcy Radia ZET odparł: - To Konfederacja raczej próbowała zrobić dobry "before" przed nami, ale raczej im nie wyszło.