Niespodziewany zwrot ws. zrzutek na Brauna. Otrzyma ponad 200 tys. zł?

Po tym, jak Grzegorz Braun wywołał w Sejmie prawdziwy skandal i został ukarany przez Prezydium Sejmu najwyższą możliwą karą, w sieci ruszyły internetowe zbiórki dla polityka. Portal zrzutka.pl, na którym były organizowane, przekazał, że wszystkie aktywne zbiórki zostały zablokowane. Dodano, że jeśli w kolejnych dniach pojawią się nowe, te również zostaną przerwane.

Portal uzasadnił, że zbiórki na Grzegorza Brauna niosą ryzyko naruszenia regulaminu strony oraz polskiego prawa. Były bowiem bezpośrednio powiązane z "pochwalaniem, wspieranie lub propagowaniem nienawiści, przemocy i dyskryminacji".

Braun jednak otrzyma pieniądze ze zrzutek?

Zanim jednak zrzutka.pl usunęła i zablokowała zbiórki na rzecz polityka, internauci zdążyli już wpłacić na nie spore sumy pieniędzy. We wtorek okazało się, że na konto Fundacji Osuchowa, której właścicielem jest Grzegorz Braun, wpłynie w sumie 220 tys. złotych. O sprawie na Twitterze poinformował profil "Zespół Brauna".

Zrzutka.pl publikuje oświadczenie

Portal zrzutka.pl odniósł się już do sprawy i zamieścił na Facebooku specjalne oświadczenie. Czytamy w nim, że wszystkie zbiórki na rzecz Grzegorza Brauna zostały zablokowane. Mimo to, fundusze, które zostały wcześniej zebrane, będą musiały trafić do adresata.

"Pragniemy wskazać na istotną różnicę pomiędzy podjętym przez Zrzutka.pl sp. z o.o. działaniem polegającym na zakazaniu organizacji zbiórek pieniężnych na wsparcie działalności Grzegorza Brauna zakładanych w nawiązaniu do wydarzeń w Sejmie i uniemożliwieniu dalszego gromadzenia środków na takich zbiórkach już istniejących w danym czasie (który to zakaz pozostaje w mocy) a rozporządzeniem przez Spółkę środkami, które do czasu podjęcia ww. decyzji zostały już na takich zbiórkach zgromadzone" - czytamy w oświadczeniu.

Decyzje może podejmować tylko uprawniony do tego organ

Dalej portal wyjaśnia, że "zrzutka.pl stanowi krajową instytucję płatniczą, podlegającą ustawie o usługach płatniczych. Środki wpłacone na określoną zbiórkę są gromadzona na rachunku płatniczym prowadzonym przez nas dla jej organizatora i od momentu wpłaty to organizator staje się ich właścicielem".

"Zrzutka.pl sp. z o.o. nigdy nie staje się właścicielem środków już zgromadzonych na rachunkach płatniczych jej klientów i nie ma prawa nimi dowolnie dysponować. Ewentualne pozaregulaminowe decyzje o ich przeznaczeniu może podjąć wyłącznie uprawniony do tego urząd (np. prokurator lub sąd)" - podano.

Na koniec wyjaśniono, że "z uwagi na zakres wiążącej nas tajemnicy zawodowej dostawcy usług płatniczych, często nie możemy udzielać bardziej szczegółowych komentarzy".

