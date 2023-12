Paweł Kukiz poprze Tuska na premiera? Wskazał warunek. "Zastanowie się"

W poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose, następnie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym to Sejm wybiera premiera. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk.

W rozmowie z PAP Paweł Kukiz powiedział, że zagłosuje za rządem premiera Morawieckiego. - Liczę na to, że w swoim expose nawiąże do konieczności zmian ustrojowych, które wpisaliśmy w porozumienie przedwyborcze z Prawem i Sprawiedliwością - powiedział. - Za Donaldem Tuskiem nie zagłosuję, bo pamiętam, jak on rządził - zaznaczył Kukiz. Jego zdaniem "jest kolosalna różnica pomiędzy rządem Morawieckiego a rządem Tuska, jeśli chodzi o pożytek dla Polski generalnie".

Kukiz: zastanowię się nad sposobem głosowania

- Oczywiście, zastanowię się nad sposobem głosowania, jeśli Tusk w swoim expose podkreśli konieczność zmiany ordynacji wyborczej, konieczność obniżenia progów przy referendach, konieczność wprowadzenia instytucji referendum prawdziwie obywatelskiego - bez uczestnictwa polityków - mówił Kukiz. - Jeżeli takie deklaracje złoży, to się zastanowię, ale nawet w momencie zastanawiania się, będę miał mocno w pamięci słynne 4 X TAK, czyli możliwość wprowadzenia postulatów probywatelskich przez rządy PO-PSL i które nie zostały wprowadzone - dodał.

Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek 11 grudnia przedstawi Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Źródło: Radio ZET/ Grzegorz Bruszewski (PAP)