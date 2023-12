Rząd Donalda Tuska. Nieoficjalnie: Oto pełna lista ministrów

Oficjalnie wciąż nie wiadomo, kto będzie tworzył nowy rząd - ta misja nadal leży w rękach Mateusza Morawieckiego, który już w poniedziałek będzie się starał o wotum zaufania. Sejmowa arytmetyka jest jednak nieubłagana i jego szanse na uzyskanie poparcia izby są znikome. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest więc ten, w którym szefem Rady Ministrów zostaje Donald Tusk.

Donald Tusk spotka się z kandydatami na ministrów

Rząd to jednak nie tylko premier. TVN24.pl podaje nieoficjalnie, że poznał pełną listę nazwisk polityków, którzy wejdą w skład Rady Ministrów pod wodzą Donalda Tuska. - Na dziś i jutro szef ma zaplanowane "pięciominutówki" z kandydatami na ministrów, którzy wejdą do rządu z ramienia koalicjantów - informuje portal, powołując się na bliskiego współpracownika lidera PO. Jak dodał: - Dla niektórych będzie to pierwsza taka rozmowa z nowym szefem.

Na wspomnianych spotkaniach Donald Tusk ma omówić z kandydatami na przyszłych ministrów plan ich pracy na pierwsze dni po wejściu do resortów. Z kolei w piątek lider PO chce zorganizować nieformalne spotkanie ze wszystkimi kandydatami na ministrów w swoim rządzie.

Nowy rząd Donalda Tuska. Nieoficjalnie: Znamy listę nazwisk

Z doniesień portalu TVN24.pl dowiadujemy się, że w przyszłym rządzie Donalda Tuska ma zasiąść 19 szefów resortów i kilku ministrów - człoków Rady Ministrów. Pełna lista nazwisk, wraz z resortami wygląda następująco:

Obrady Sejmu 11 i 12 grudnia. Exposé Morawieckiego i Tuska

Należy pamiętać, że lista przyszłych ministrów to wciąż informacja nieoficjalna. Wszystko rozstrzygnie się najprawdopodobniej już na początku przyszłego tygodnia. O godzinie 10:00 w poniedziałek Mateusz Morawiecki wygłosi exposé. Później zaplanowano oświadczenia klubów i kół - te mają potrwać pięć godzin. Równo o 15 posłowie i posłanki zagłosują nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego.

Jeżeli Mateusz Morawiecki nie uzyska w Sejmie poparcia, przyjdzie czas na zgłaszanie kandydatów na premiera. Jasne jest, że koalicja demokratyczna (KO, Trzecia Droga, Lewica) zaproponuje na to stanowisko Donalda Tuska. Między 16:30 a 20:00 odbędzie się następna debata - na jej koniec parlamentarzyści zagłosują nad kandydaturą Sejmu na premiera.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem większości sejmowej, to we wtorek o godzinie 09:00 Donald Tusk wygłosi swoje exposé. Wtedy również oficjalnie przedstawi skład nowej Rady Ministrów. Głosowanie nad jego zatwierdzeniem odbędzie się o godzinie 15:00. Zakładając, że Sejm zaakceptuje rząd Donalda Tuska, lider PO zaraz po zaprzysiężeniu uda się na szczyt do Brukseli, który zaplanowano na 14 grudnia.

Źródło: Radio ZET/TVN24.pl