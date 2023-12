Rząd PiS dba o Rydzyka do ostatniej chwili. Znowu popłynęły ogromne pieniądze

Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze/X pismo dotyczące pieniędzy, które popłynęły po wyborach do fundacji Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka. Tym razem hojnym darczyńcą było Ministerstwo Zdrowia.

Tadeusz Rydzyk otrzymał kolejne pieniądze od rządu PiS

Krzysztof Brejza opublikował w serwisie Twitter/X pismo, które otrzymał od wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. To odpowiedź na wniosek posła KO, który chciał się dowiedzieć, ile pieniędzy podatników popłynęło na działalność Tadeusza Rydzyka od 1 października do 25 listopada 2023 roku.

Kraska odnotował, że już po wyborach, bo 18 października i 17 listopada, Ministerstwo Zdrowia przekazało fundacji Lux Veritatis kolejno 192,9 tys. zł i 184,5 tys. zł. Chodzi o umowę obejmującą "zakup czasu antenowego oraz emisję spotów w Telewizji Trwam", a konkretnie o kampanię "Planuje długie życie" promującą profilaktykę chorób nowotworowych. "Umowa została sfinansowana ze środków wieloletniego programu Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" - napisano.

Zgodnie z wyliczeniami Wirtualnej Polski od początku rządów PiS biznesy związane z Tadeuszem Rydzykiem otrzymały z państwowych instytucji i spółek co najmniej 379 428 695 zł. Spora część pochodzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: m.in. ok. 190 tys. zł na emisję spotów w ramach kampanii społecznej "Rodzina polska - wolna od przemocy" czy ok. 200 tys. zł za kampanie "Emerytura bez podatku" i "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy".

Źrodło: Radio ZET/Twitter