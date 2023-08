Szokujący spadek poparcia jednej z partii. Dawno nie było takiego sondażu

Wybory parlamentarne odbędą się już 15 października. Polacy pójdą do urn i wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Od dłuższego czasu sondaże nie są w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto jesienią będzie sprawował władzę. Utrzyma ją Zjednoczona Prawica czy przejmie opozycja?

Najnowszy sondaż United Surveys, który opublikowała Wirtualna Polska, przechyla szalę na stronę przeciwników obecnego rządu i pokazuje ciekawą zmianę. Wynika z niego, że choć PiS (wraz z koalicjantami) wygrałoby wybory z wynikiem 34,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.), to jest to koniec dobrych wiadomości dla Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipy.

Sondaż. Spory wzrost KO, duży spadek Konfederacji

Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska dogania bowiem lidera. Donald Tusk i jego formacja mogą liczyć na 31,2 proc. poparcia, co stanowi przypływ elektoratu na poziomie aż 3,1 pkt proc. To niemal dwa razy większy wzrost niż w przypadku obozu władzy. Na korzyść KO działa też przekroczenie bariery 30 proc.

Jakie jest źródło tak zauważalnego wzrostu KO? Odpowiedź jest prosta: pozostałe ugrupowania opozycyjne. Zarówno Trzecia Droga (PSL + Polska 2050), jak i Lewica straciły względem poprzedniego badania po 1,6 pkt proc. TD może teraz liczyć na 9 proc. (co daje im 3. miejsce), a Lewica na 7,1 proc. i piątą lokatę.

Czwartą pozycję okupuje Konfederacja. Skrajnie prawicowa formacja, która była beneficjentem ostrej polaryzacji PiS-KO oraz "czarnym koniem" ostatnich sondaży, teraz zaliczyła drastyczny spadek. W badaniu US może liczyć na zaledwie 7,8 proc., co oznacza, że ubyło jej aż 5,3 pkt proc.

"Warto zwrócić uwagę, że w naszym badaniu znacznie wzrósł też odsetek osób, które nie są zdecydowane, na kogo zagłosować podczas październikowych wyborów. To 10,4 proc. wskazań - czyli 4,6 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu" - czytamy w artykule WP.

Wybory 2023. Podział mandatów w Sejmie

Jak wyglądałby podział mandatów, gdyby powyższe wyniki powtórzyły się w październikowym głosowaniu? Otóż następująco:

PiS - 196

KO - 175

Trzecia Droga (PSL + Polska 2050) - 36

Konfederacja - 28

Lewica - 24

mniejszość niemiecka - 1

Powyższe zestawienie pokazuje, że nawet gdyby PiS zdecydowało się wejść w koalicję z Konfederacją, to dałoby to obozowi rządzącemu jedynie 224 głosy. Demokratyczna opozycja mogłaby liczyć na 236 mandatów (poseł mniejszości niemieckiej głosuje zwykle tak, jak opozycja), co oznaczałoby zmianę władzy za kilka miesięcy.