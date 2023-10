Szokujący wpis Korwina. „Trzeba było grzać wieszaniem Niedzielskiego”

Wybory parlamentarne 2023 według sondażu late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP przyniosły rozczarowujące wyniki dla dwóch formacji: Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Zjednoczona Prawica co prawa zdobyła największą liczbę głosów, za mało jednak, by móc samodzielnie rządzić. Nie pomoże także stworzenie koalicji z Konfederacją, która po rekordach poparcia w wakacje musiała zadowolić się ostatnim miejscem wśród ugrupowań, które dostały się do Sejmu. „Pozwoliliśmy zapomnieć, jak demaskowałem, że Ukraińcy nas oszukują (Wyspa Węży, Mariupol - a i Bucza też!), że są oni naszymi naturalnymi wrogami - i PiS zajęło nasze miejsce” – stwierdził Korwin-Mikke. Wcześniej Sławomir Mentzen w Radiu ZET przyznał, że Konfederacji mogły zaszkodzić między innymi wypowiedzi Korwina na temat pedofilii.

Korwin: Konfederacja powinna grzać „wieszaniem Niedzielskiego”

- W sytuacji, w której temat pedofilii jest tematem nr wśród młodzieży – a młodzież jest naszym elektoratem – stawanie w obronie pedofilii, może nie wprost, ale takie wrażenie zostało, na pewno nie pomogło – przyznał w audycji „Gość Radia ZET” Sławomir Mentzen. Zupełnie odmienne zdanie na temat przyczyn porażki Konfederaci miał autor wspomnianych słów, Janusz Korwin-Mikke.

Polityk stwierdził, że partia „nie wykorzystywała podstawowych atutów”. Jednym z nich miał być Braun „domagający się powiedzenia Niedzielskiego”. Korwin Mikke dodał ponadto, że Konfederacja powinna przypominać o „demaskowaniu” Ukraińców (wspomniał przy tym o Buczy, w której doszło do masakry ludności cywilnej) i stwierdził, że to PiS „zajął to miejsce”, w domyśle podbierając wyborców. „To PiS wyszło na obrońcę Polski przed Unią” – skonkludował Korwin-Mikke.

„Ludzie pamiętali nasze ostre postulaty: likwidacja podatków dochodowych, likwidacja ZUSu - ze wszystkiego się wycofaliśmy. To po co głosować na niewiarygodną partię, która powie, że obietnica nie wchodzenia w koalicję z PO i PiSem to też był tylko żart?” – stwierdził polityk.

Korwin Mikke dodał, że Konfederacja powinna także głośno optować za karą śmierci, „I na koniec: jak partia mająca ok. 11% może zrezygnować z popierania kary śmierci, za którą opowiada się 54% wyborców - a jest sztandarowym postulatem Nowej Nadziei??” – zapytał polityk.

Według badania late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP, Zjednoczona Prawica zdobyła 198 mandatów, KO 161, Trzecia Droga 57, Lewica 30, a Konfederacja 14.