Tak Kamiński oceniał w Radiu ZET ułaskawienie Sobotki: bezwstyd, Kwaśniewski jak "prezio"

Prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Zawnioskował też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił osadzonych na czas postępowania ułaskawieniowego. Zdaniem Dudy, Kamiński i Wąsik są "pierwszymi w Polsce od 1989 r. więźniami politycznymi".

W mediach społecznościowych przypomniano archiwalne nagranie z programu Radia ZET z 2005 roku, w którym gościem był Mariusz Kamiński, ówczesny minister w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Kamiński komentował plany prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dotyczące ułaskawienia Zbigniewa Sobotki, który był sekretarzem stanu w MSWiA w rządzie SLD. Sobotka został skazany za udział w "aferze starachowickiej". Ostatecznie Kwaśniewski w drodze ułaskawienia zmniejszył karę Sobotki do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata.

Tak Kamiński komentował ułaskawienie Sobotki

- To oczywiście decyzja bezczelna, bezwstydna. Aleksander Kwaśniewski nie zachował się w tej sprawie jak prezydent, ale jak "prezio". Przypomnę, że tak go określają koledzy z biznesu, tacy jak pan Kulczyk - mówił w 2005 roku w Radiu ZET Mariusz Kamiński.

Oglądaj

- Absolutny bezwstyd, bezczelność. Aleksander Kwaśniewski pokazał tak naprawdę, że jest zwolennikiem pewnego układu. Minister Sobotka został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za niezwykle ciężkie przestępstwo. 3,5 roku więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej, w wyniku której narażono życie funkcjonariuszy wykonujących niezwykle ważne działania operacyjne - komentował.

- Ręce opadają, że tak może się zachować prezydent Polski. Dziś korzysta z przywileju, z którego korzystać się nie powinno. To pokazuje jakąś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione. Taką osobą jest dla pana Kwaśniewskiego pan Sobotka - oceniał Mariusz Kamiński.

Polityk przyznał także, że procedura ułaskawieniowa to forma nierówności wobec prawa. - Dlatego nie sądzę, że politycy powinni być traktowani właśnie w sposób szczególny i ułaskawiani w jakimś szczególnym trybie. Jeśli są skazani, to takie są decyzje sądu i należy to przyjąć do wiadomości, a wyborcy powinni to oceniać - dodał.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek 9 stycznia 2024 roku policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim.

Źródło: Radio ZET