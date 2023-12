Telekonferencja szefa policji z komendantami. Znamy szczegóły

We wtorek od godziny 10 rano przez kilka kolejnych godzin trwała specjalna telekonferencja komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka ze wszystkimi komendantami wojewódzkimi i ich zastępcami. Jak dowiedzieli się dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, komendant główny potwierdził, że szefuje policji tylko do końca tego tygodnia. Później – według jego deklaracji – znajdzie się w tak zwanej dyspozycji kadrowej i to szef MSWiA zdecyduje, kiedy generał odejdzie na emeryturę.

Według naszych informatorów Szymczyk miał ogłosić przyznanie od 2 do 4 tysięcy złotych dodatków służbowych ośmiu komendantom wojewódzkim, którzy mają odejść z policji z dniem 3 stycznia 2024 roku. Dodatki podwyższą im wymiar przyszłej emerytury. Odejście z początkiem przyszłego roku wiąże się również z określonymi profitami. Komendanci mają otrzymać trzynastą pensję za rok 2023, oprócz tego zostanie wypłacone im pełne wynagrodzenie za styczeń i ekwiwalent urlopowy za rok 2024.

Pożegnanie Jarosława Szymczyka

W poniedziałek informowaliśmy, że na wtorek w Komendzie Głównej Policji planowano uroczystość pożegnania Szymczyka. Miała odbyć się przed południem w budynku KGP przy ulicy Domaniewskiej. Informacja o śmierci dwóch policjantów postrzelonych we Wrocławiu – jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń – doprowadziła do zmiany planów szefa policji i zorganizowania wtorkowej telekonferencji.

