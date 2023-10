Kulisy spotkania szefów CBA w sprawie opozycji. "To sprawa waszego życia i waszych rodzin"

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik zarzucił obecnemu kierownictwu CBA, że na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi zapadły decyzje o "kontroli operacyjnej" liderów opozycji. Według naszych informacji do kluczowego spotkania doszło w ośrodku szkoleniowym CBA w Lucieniu (woj. mazowieckie).

Ujawniamy kulisy spotkania szefów CBA w sprawie opozycji

Dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski dotarł do nowych informacji dotyczących spotkania kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ośrodku pod Płockiem Wynika z nich, że odprawa została zwołana nagle tydzień wcześniej. Zwyczajowo terminy odpraw kierownictwa służby – półroczne czy roczne – znane są z dużym wyprzedzeniem.

Były szef CBA Paweł Wojtunik zadał publicznie pytania, czy jest prawdą, że na odprawie zapadły decyzje o "kontroli operacyjnej" polityków opozycji. Według informatorów Radia ZET mogło chodzić o kontrolę operacyjną posłów elektów. Dyrektorzy delegatur CBA mieli podzielić się posłami, aby nie dublować się w czasie operacji. Kierownictwo służby miało przekonywać dyrektorów, że sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. "To sprawa waszego życia i waszych rodzin" – mieli usłyszeć dyrektorzy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Paweł Wojtunik na antenie TVN24 w sobotę zwrócił się o wyjaśnienia w tej sprawie do obecnego kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i służb specjalnych. O szczegółach były szef CBA mówił w rozmowie z reporterem Radia ZET Mariuszem Gierszewskim.

– Zadałbym na miejscu dziennikarzy – do których zresztą z tego, co wiem, tego typu informacje też docierają – pytania, czy prawdą jest, że w kontekście odprawy w Lucieniu, tuż przed wyborami, doszło do uzgodnień czy też wydania zaleceń, czy poleceń, aby w okresie wyborczym i po wyborach zastosować masowo kontrolę operacyjną wobec przedstawicieli partii opozycyjnych, polegającą na pięciodniowych podsłuchach, które zarządza się bez zgody sądu? Wreszcie, jeżeli to prawda, czy o takim fakcie wiedzieli koordynatorzy, czy byli informowani, akceptowali to, czy słyszeli o tym i wreszcie, jak wykorzystywano te informacje i czy w tego rodzaju działania były zaangażowane inne służby specjalne i policja? – wymieniał Wojtunik kwestie, które jego zdaniem wymagają pilnego wyjaśnienia.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn komentując pytania byłego szefa CBA, powiedział w sobotę wieczorem, że w jego ocenie Wojtunik od kilku dni wykorzystuje swoje wywiady "do szerzenia kłamstw i insynuacji pod adresem służb". – Służby specjalne działają w granicach prawa i w oparciu o przepisy – mówił Żaryn.