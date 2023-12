Wpadka podczas zaprzysiężenia rządu. Nitras miał problem, Tusk rozbawił salę

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę po godz. 9 nowy rząd Donalda Tuska. Uroczystość trwała nieco ponad godzinę. Premier oraz ministrowie składali po kolei ślubowanie i podpisywali dokument z rotą przysięgi, jednak nie wszystkim poszło to z łatwością.

Minister sportu Sławomir Nitras nie był pewien, w którym miejscu złożyć podpis. Najpierw obrócił się w stronę pracowniczki kancelarii, a później spojrzał na Donalda Tuska. Premier podszedł do niego i zerknął mu przez ramię, co rozbawiło niektórych uczestników uroczystości. Nowy minister w końcu sobie poradził i popisał dokument.

Zaprzysiężenie rządu. Nitras nie był pewien, gdzie złożyć podpis

Po złożeniu ślubowania przez członków Rady Ministrów głos zabrał prezydent. Podczas przemówienia podkreślał znaczenie bezpieczeństwa militarnego, jak i energetycznego. - Dobro ojczyzny i pomyślność obywateli to także dbałość o wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem Polski - stwierdził.



- Zarówno bezpieczeństwem militarnym - nie trzeba nikomu tłumaczyć jak bardzo trudna jest sytuacja, jak wielkie obowiązki są tutaj do zrealizowania, ale także bezpieczeństwem energetycznym - wielkie wyzwanie transformacji energetycznej - wymienił.



Duda zwrócił uwagę na konieczność ochrony klimatu z zachowaniem zrównoważonego rozwoju. - To nasz wielki obowiązek, bo musimy realizować rozwój Rzeczpospolitej, jako państwa nowoczesnego, jako państwa, które chciałbym, żeby zajmowało jak najważniejsze miejsce w Europie. To wielkie zadanie, które można realizować także z powodzeniem realizując tą nowoczesną politykę ochrony klimatu - powiedział. - To jest także kwestia inwestowania w badania i rozwój, w nowoczesne technologie, tego wszystkiego, co jest dzisiaj tak ważne dla rozróżnienia czy mamy do czynienia z państwem nowoczesnym czy nie - dodał.

Prezydent zadeklarował też otwartość na współpracę z nowym rządem. Donald Tusk powiedział, że przyjął to z radością. - Każdy, bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami złożonej dzisiaj przysięgi, będzie naszym sojusznikiem - stwierdził w środę premier.

