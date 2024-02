Za przepychanki pod Sejmem nawet 3 lata więzienia. To może grozić Kamińskiemu i Wąsikowi

Politycy PiS zapowiadali, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zamierzają brać udział w obradach Sejmu. Mimo że stracili mandaty poselskie po prawomocnym skazaniu przez sąd za tzw. aferę gruntową. Posłowie opozycji, którym przewodził prezes PiS Jarosław Kaczyński zebrali się pod pomnikiem Bohaterów Armii Krajowej. Następnie przeszli pod Sejm, gdzie po okrzyku "Panowie, jedziemy!" zaczęli napierać na kordon utworzony przez Straż Marszałkowską. Z tego powodu główne drzwi do budynku zostały zamknięte.

Kaczyński próbował przekonywać funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, że Kamiński i Wąsik powinni otrzymać nowe karty do głosowania. Na nic zdały się argumenty, że byli posłowie PiS-u stracili uprawnienia po prawomocnym skazaniu. Ostatecznie Kamiński i Wąsik nie dostali się do Sejmu. Wsiedli do służbowego samochodu prezesa PiS.

"Zamach stanu", "niemieckie interesy"

O godz. 10 marszałek Szymon Hołownia rozpoczął obrady Sejmu. Na sali nie było byłych posłów PiS. Pojawili się godzinę później na briefingu zorganizowanym przez Kaczyńskiego. Padły na nim słowa o "zamachu stanu", "dyktaturze", i realizowaniu "niemieckich interesów". Zdaniem Kaczyńskiego poranne wydarzenie są dowodem na łamanie prawa przez Hołownię. Prezes PiS zakomunikował też, że Kamiński i Wąsik nie będą już próbowali wchodzić do Sejmu.

Głos w tej sprawie zajął sam Marszałek Sejmu. Hołownia powiedział, że to nie on pozbawił Kamińskiego i Wąsika mandatu poselskiego a sąd prawomocnym wyrokiem. Dodał, że obaj panowie mogą wejść do Sejmu po otrzymaniu przepustek dla byłych posłów. Nie ma jednak mowy o tym, aby Kamiński i Wąsik brali udział w głosowaniach.

Hołownia analizuje nagrania z przepychanek

Hołownia przekazał również, że wydał polecenie analizy nagrań sprzed Sejmu. Chce dowiedzieć się, czy doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy Straż Marszałkowskiej. Poranne wydarzenia nazwał "politycznym chuligaństwem" i zaapelował o szacunek dla munduru Straży Marszałkowskiej.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu karnego za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 3 lat więzienia:

"Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3".

Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali pozbawieni mandatu poselskiego, a więc nie przysługuje już im immunitet. Jeżeli sprawa porannych przepychanek trafi do prokuratury i śledczy uznają, że ze strony byłych posłów PiS doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, to nie będą musieli prosić Sejm o zgodę na pociągnięcie Kamińskiego i Wąsika do odpowiedzialności karnej.

Kamiński i Wąsik w więzieniu. Wyszli po niecałych 2 tygodniach

Byli posłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tzw. aferze gruntowej. Ówczesny szef CBA, Mariusz Kamiński, m.in. zlecił sfałszowanie dokumentów urzędowych i nielegalny podsłuch. Wąsik nie sprzeciwiał się bezprawnym poleceniom swojego przełożonego. Warszawski sąd ocenił, że prowokacja przeprowadzona przez CBA nie miała na celu walkę z korupcją a wykreowanie przestępstwa.

Politycy PiS usłyszeli wyrok trzech lat pozbawienia wolności i zostali przetransportowani do zakładów karnych. Wyszli z nich jednak po niespełna dwóch tygodniach, ponieważ prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich. Decyzja głowy państwa nie oznacza jednak, że ułaskawieni politycy odzyskują mandaty poselskie i prawo do immunitetu.

