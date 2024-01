Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim we wtorek po godz. 19, gdy Andrzej Duda był w Belwederze. Wirtualna Polska ujawniła nowe kulisy akcji mundurowych. Przez niemal cały dzień obstawiali oni pałac, w którym w obecności prezydenta przebywali skazani politycy PiS.

Okazało się, że policja czekała na stosowny sygnał. Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski do zatrzymania "doszło po informacjach ze Służby Ochrony Państwa, której funkcjonariusze przekazali najpierw, że kolumna prezydencka dotarła do Belwederu".

Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. "SOP dał cynk"

Nie chciano bowiem, by do akcji doszło w obecności prezydenta RP. Sami funkcjonariusze SOP przekazali policji, w których pomieszczeniach przebywają politycy PiS. WP podała, że "działo się to na polecenie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, którego resort nadzoruje zarówno pracę SOP, jak i policji".

- W ogóle nie zwlekali. Czekano na moment, jak prezydenta nie będzie w Pałacu, żeby nie doszło do sytuacji, że głowa państwa nagle pojawia się podczas interwencji i próbuje ich osobiście chronić, trzymać za rękę czy zasłonić. Wtedy byłby problem. SOP "dał cynk", że prezydent już jest w Belwederze i można było wejść do Pałacu na Krakowskim Przedmieściu - powiedział WP oficer służb znający kulisy zatrzymania.

Obaj skazani byli zaskoczeni tym, jak potoczyły się wydarzenia. Mundurowi zabrali Kamińskiemu i Wąsikowi telefony i wyprowadzili ich z Pałacu. - Wąsik próbował jeszcze gdzieś dzwonić. Kamiński był zaskoczony, że policja bez problemu weszła do Pałacu – powiedział informator serwisu.

Oglądaj

"Wszyscy są równi wobec prawa" - przekazał na X Marcin Kierwiński, szef MSWiA. "Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu" - napisał natomiast Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

TVN24 relacjonował, że ok. godz. 21.30 skazani politycy PiS zostali przewiezieni z komendy policji do zakładu karnego na warszawskim Grochowie. Policyjnej kolumnie towarzyszył ambulans. Przed więzieniem odbył się protest polityków i zwolenników PiS, na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska