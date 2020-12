Polska będzie wolna od "gender"? MSZ apeluje do rządu

Wszystkie ministerstwa mogą niebawem otrzymać rządowe instrukcje dotyczące rugowania słowa "gender" z europejskich dokumentów - poinformował środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Zdaniem dziennika, który powołał się na źródła w rządzie, do tej pory podejście ministerstw do tego zagadnienia było niespójne. "Jedne się sprzeciwiały takim sformułowaniom, inne je ignorowały, ewentualnie sięgano po dodatkowe klauzule mówiące o tym, jak strona polska interpretuje słowo +gender+" - relacjonowała gazeta.

Przypomnijmy, sformułowanie "gender" oznacza płeć społeczno-kulturową, związaną z kształtowaniem się norm zwyczajowo przypisywanych kobietom i mężczyznom. Problem ten podejmują naukowcy na tzw. gender studies, odbywających się na uniwersytetach na całym świecie; w Polsce - m.in. w Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Warszawskim. Z kolei termin "ideologia gender", którego często używają posłowie PiS oraz przedstawiciele Kościoła, nie ma potwierdzenia naukowego.

"DGP": Polska ma być wolna od gender. Wiceszef MSZ: nie chodzi o usuwanie czegokolwiek

Używaniu frazy w dokumentach Unii Europejskiej mieli się sprzeciwiać głównie politycy Solidarnej Polski i resort sprawiedliwości. "Instrukcja w tej sprawie wydana przez premiera dla wszystkich ministerstw mogłaby oznaczać systemowy sprzeciw polskiego rządu wobec +gender+" - wyjaśniła gazeta.

- Ministerstwo Sprawiedliwości zabiega o standaryzację w odniesieniu do tego pojęcia od dłuższego czasu. Cieszymy się, że w końcu zyskaliśmy wsparcie MSZ, ponieważ resort nie zawsze uwzględniał dotychczas nasze uwagi w tym zakresie - powiedział dziennikowi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "DGP" zapytał, co z wnioskiem MSZ zrobi kancelaria premiera. "Nieoficjalnie słyszymy, że sprawa będzie przedmiotem dyskusji i że możliwe jest wydanie wytycznych" - poinformował dziennik.

"O wydanie wytycznych dla pozostałych resortów zwróciło się do rządu Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Informację tę potwierdza nam wiceszef tego resortu Paweł Jabłoński" - podała gazeta. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński został zapytany o motywację skierowania przez MSZ wniosku do rządu. - Chodzi o ujednolicenie stanowisk resortów. Do tej pory zdarzało się, że były różne podejścia poszczególnych ministerstw - powiedział PAP wiceszef polskiej dyplomacji.

Jabłoński podkreślił, że nie chodzi o usuwanie czegokolwiek, ale o to, by "utrzymywać w dokumentach UE sformułowania, które zawarte są w Traktacie o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych". - Te dokumenty odwołują się do pojęcia "równość między kobietami i mężczyznami". Uważamy, że należy przestrzegać Traktatu o UE, a zatem trzymać się pojęć, które się w nim znajdują – a nie wprowadzać nowe, które nie mają oparcia we wiążących aktach prawa unijnego - stwierdził wiceszef MSZ.

RadioZET.pl/PAP/"Dziennik Gazeta Prawna"