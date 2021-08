Duda zawetuje "lex TVN"? Zastanawiające słowa. "To brzmi jak jednoznaczna zapowiedź"

Zapewniam, że będę cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad - wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda. Jego wypowiedź wywołała poruszenie. Niektórzy twierdzą, że to nawiązanie do uchwalonego w środę w Sejmie projektu "lex TVN" i interpretują słowa Dudy jako zapowiedź ewentualnego weta wobec tej ustawy.

Andrzej Duda uczestniczył w niedzielę w obchodach święta Wojska Polskiego, które przypada na 15 sierpnia. Prezydent dziękował polskim żołnierzom, ale wypowiedział się także - choć niebezpośrednio - w tematach bieżących.

Duda: będę cały czas stał na straży wolności słowa i prawa własności

Zapewnił, że dalej będzie stał na straży konstytucyjnych zasad, "w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych - równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym".

- Czyniłem to już, wtedy, kiedy podejmowałem odpowiednie działania i stosowałem instrumenty, gdy zgłaszano mi i widziałem, że istnieje możliwość naruszenia niezwykle ważnych zasad demokracji, takich jak pluralizm polityczny, takich jak rzeczywista możliwość dokonywania wyboru swoich przedstawicieli przez moich rodaków w wyborach powszechnych, myślę w tym momencie o ordynacji do Parlamentu Europejskiego - powiedział prezydent.

Duda zapewnił również, że "będziemy również dotrzymywali innych naszych zobowiązań, także wynikających z umów dwustronnych, nie tylko dotyczących współpracy militarnej i bezpieczeństwa, ale także dotyczących współpracy gospodarczej, współpracy handlowej i innych rodzajów współpracy". - Pacta sunt servanda. Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała – zadeklarował.

Duda zawetuje "lex TVN"? W sieci komentarze

I choć Duda nie wspomniał o tym wprost, jego słowa odebrano jako co najmniej zastanawiające w kontekście uchwalonej w środę w Sejmie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej potocznie "lex TVN". Dotychczas bowiem prezydent nie odnosił się do projektu.

"Lex TVN. Andrzej Duda rozważa weto? Zastanawiająca wypowiedź" - sugeruje redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, udostępniając link do artykułu na portalu Business Insider, w którym pojawia się hipoteza dotycząca weta.

"No dobra, to jednak nie brzmi jak zapowiedź odbicia piłeczki do TK, ale jak naprawdę jednoznaczna zapowiedź weta" - sugeruje publicysta Jakub Wencel.

Sceptyczny wobec ew. weta jest natomiast Dariusz Joński. "Do tej pory prezydent Duda stał na straży politycznych interesów prezesa PiS. Dziś zapewnia, że będzie „cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad - wolności słowa”. Niestety do tej pory nie stał. Czy stać go na weto? Nie wierzę" - pisze poseł KO.

"Sugestia weta Dudy ws. lex TVN to powtórzenie triku z 2017 r. ws. Sądu Najwyższego. Tak PiS tworzy wrażenie samoregulującego się systemu: sprawczo uchwalamy, sprawczo wetujemy i sami się ograniczamy, demokracja działa wewnątrz obozu PiS, więc po co wam właściwie jakaś inna?" - twierdzi z kolei Michał Danielewski z OKO.Press.

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji - zwaną potocznie "lex TVN". Zmienia ona zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

RadioZET.pl/PAP/Twitter