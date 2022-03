Grzegorz Braun wraz ze współpracownikami wtargnął we wtorek do siedziby Narodowego Instytutu Kardiologii. Miał wykrzykiwać hasła o "segregacji sanitarnej", a na krążącym w sieci nagraniu widać, jak przepycha się z byłymi ministrem zdrowia, a obecnym szefem Instytutu Łukaszem Szumowskim i nazywa go "pijakiem".

Nagranie z incydentu w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii można znaleźć w internecie. Widać na nim "interwencję poselską" Grzegorza Brauna i jego spotkanie z Łukaszem Szumowskim, byłym ministrem zdrowia, a obecnie dyrektorem NIT. Jak zwykle, poseł Konfederacji nie ma na sobie maseczki.

Braun wtargnął do NIT. Wdał się w przepychankę z Szumowskim

Podczas rozmowy w gabinecie Szumowskiego, Braun insynuuje byłemu szefowi MZ, że może być pod wpływem alkoholu i sugeruje, by "został zbadany alkomatem". Gdy Szumowski chce opuścić biuro, Braun próbuje zatarasować mu drogę, mówiąc: "niech pan nie czmycha, ja tu dokonuję zatrzymania obywatelskiego".

W pewnym momencie wywiązuje się między nimi przepychanka. Braun usiłuje zatrzymać Szumowskiego, a gdy temu udaje się uwolnić z rąk Brauna parlamentarzysta krzyczy za nim w drzwiach: "pijak ucieka, pijak ucieka". W dalszej części filmiku Braun idzie za Szumowskim po korytarzach instytutu, blokując mu drzwi oraz wkładając rękę we framugę.

O zajściu poinformowało też na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. "Dziś p. Grzegorz Braun wraz ze swoimi współpracownikami wtargnął do Narodowego Instytutu Kardiologii wykrzykując hasła o segregacji sanitarnej. Miał przy tym za nic zdrowie i życie ludzi leczonych w instytucie. Co jeszcze musi zrobić, by obłożyć go infamią w życiu publicznym?" - głosi wpis na TT resortu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, załączając ten Tweet wskazał, że "w poniedziałek policja poinformowała o wykryciu sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu, a dziś musiała chronić pracowników i pacjentów Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie”. Policjanci z Lublina zatrzymali w ostatnich dniach podejrzanego o podpalenie w nocy z 1 na 2 sierpnia 2021 r. budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i mobilnego punktu szczepień w Zamościu.

- Jutro składam zawiadomienie o wtargnięciu na teren IK i naruszeniu nietykalności - zapowiedział już Szumowski w rozmowie z Interią. Do sprawy odniosło się również ugrupowanie Brauna. "Konfederacja patrzy władzy na ręce oraz regularnie wykorzystuje instytucję interwencji poselskiej, niezależnie od niechęci urzędników do tego rodzaju działań" - napisano na oficjalnym profilu partii na Twitterze.

Pod koniec ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła zaś postępowanie ws. wypowiedzi Brauna, który w Sejmie zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami "będziesz pan wisiał". Wypowiedź padła z sejmowej mównicy we wrześniu ubiegłego roku. Polityk został wówczas wykluczony z obrad.

Grzegorz Braun do Niedzielskiego: będziesz pan wisiał

- Poseł Braun zachował się skandalicznie. Chciałem opuścić salę sejmową, ale zwrócono mi uwagę, abym nie zniżał się do tego standardu - mówił wówczas szef MZ Adam Niedzielski, który złożył potem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie w sprawie słów posła złożyła też marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

- Poseł Grzegorz Braun przekroczył kolejną granicę. Nie ma miejsca na groźby karalne w polskim parlamencie, ani w całej przestrzeni publicznej - akcentowała Witek. Wypowiedź Brauna potępili również inni parlamentarzyści. Sejmowa komisja etyki poselskiej ukarała go za nią naganą.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Interia