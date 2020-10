- Zachęcanie uczniów przez część nauczycieli do udziału w wydarzeniach ulicznych jest postawą skrajnie nieodpowiedzialną - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec tych osób, które narażają dzieci.

Przemysław Czarnek wydał oświadczenie, w którym z oburzeniem przyjął fakt uczestnictwa uczniów w protestach. "Docierają do nas sygnały, na szczęście z niewielu miejsc, ale jednak każdy sygnał jest ważny, że niekiedy nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w wydarzeniach ulicznych, wprowadzając niepokój, wprowadzając pewien chaos. Ale nade wszystko jest to postawa, którą należy nazwać postawą skrajnie nieodpowiedzialną" – powiedział w środę minister edukacji i nauki w nagraniu.

Czarnek wskazał, że wszelkie konsekwencję tego rodzaju postaw, niezgodnych z prawem i nieodpowiedzialnych, będą wyciągane wobec tych osób, które narażają dzieci, nie tylko na wojnę ideologiczną, ale na niebezpieczeństwo zdrowotne.

W ubiegły czwartek TK orzekł, że przepis ustawy z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Po wyroku TK w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, organizowane m.in. przez "Strajk kobiet". Protesty odbywały się m.in. przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie i na ulicach wielu miast w Polsce. W niedzielę odbyły się protesty także przed i w kościołach.

RadioZET.pl/ PAP/ Ministerstwo Edukacji i Nauki