Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy o Systemie Informacji Medycznej (SIM). W poszerzonym katalogu danych mają znaleźć się m.in. informacje o ciąży. Według senatora Krzysztofa Brejzy z KO rządzący poprzez tę zmianę chcą wprowadzić rejestr ciąż. Brejza zwrócił uwagę, że dostęp do SIM ma prokuratura. Projekt czekają teraz konsultacje.

Krzysztof Brejza odniósł się do noweli rozporządzenia ministra zdrowia. Dotyczy ona Systemu Informacji Medycznej (SIM), do którego od 1 lipca 2022 r. trzeba będzie wprowadzać znacznie więcej danych, jeśli projekt wejdzie w życie w obecnym kształcie.

Portal Puls Medycyny zwrócił uwagę, że do katalogu danych włączono też m.in. dane o ciąży. „Obligatoryjny obowiązek przekazywania do SIM danych pozwalających na identyfikację usługobiorcy, o który rozszerzono dotychczasowy katalog, obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2022 r.” - napisano w rozporządzeniu, które opublikowano na rządowych stronach 8 listopada. Informacje do SIM przekazywać mają zarówno podmioty NFZ, jak i prywatne lecznice.

System Informacji Medycznej będzie także rejestrem ciąż?

„Rząd wprowadza rejestrację ciąż. Wszelkie podmioty lecznicze będą wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej info o pacjentkach z ciążami” - napisał Brejza. Senator KO poinformował, że skierował do Ministerstwa Zdrowia pytania o to, kto jest inicjatorem zmiany i „jaki jest jej faktyczny cel”.

„Dopytam znanych z zainteresowań ginekologicznych polityków PiS z Prokuratury (Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego), czy oni lub podlegli im prokuratorzy kierowali jakiekolwiek pisma do Ministerstwa Zdrowia związane z koniecznością rejestrowania ciąż na wczesnym etapie (po wyroku tzw. TK). (…) Oczywiście dostęp do rejestru (sim) ma prokuratura Ziobry i służby (skazanego, tzw.ułaskawionego) Kamińskiego” – dodał Brejza i załączył pismo z pytaniami, które w tej sprawie skierował do prokuratora generalnego.

„Rejestr ciąż!!!! To są źli ludzie. Nie dość im zła, które spotyka kobiety przez wyrok pseudoTK. Teraz zaczynają gnębienie i zastraszanie” – stwierdziła Barbara Nowacka z KO.

Skierowaliśmy do ministerstwa pytania w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. Resort tłumaczył wcześniej, że zmiany mają zwiększyć dostępność i przejrzystość informacji przekazywanych do SIM, a także usprawnić pracę personelu medycznego. W zamyśle ministerstwa nowelizacja ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania. Projekt czekają teraz konsultacje.

