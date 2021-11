Niestety wciąż czasem przy porodach kobiety umierają, to nie jest rzecz, która się nie zdarza, ale z całą pewnością nie ma to żadnego związku z jakąkolwiek decyzją Trybunału Konstytucyjnego - powiedział we wtorek Marek Suski (PiS) odnosząc się do śmierci 30-latki w Pszczynie. Według dotychczasowych doniesień lekarze mieli odmówić aborcji.