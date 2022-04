Telefon żony Ziobry zhackowany? Odsłaniamy kulisy walki w rządzie o pieniądze z UE

W drugim odcinku "Podejrzanych polityków" podglądamy, jak PiS próbuje złamać opór Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski przed najważniejszym głosowaniem w tej kadencji. Stawką przyjęcia ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej jest to, czy do Polski trafią miliardy zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Te pieniądze są władzy potrzebne, jak tlen. Poprawa stosunków na linii Bruksela Warszawa jest też ważne w kontekście starań Polski o dodatkowe środki potrzebne na utrzymanie przeszło miliona Ukraińców, którzy mogą zostać nad Wisłą przynajmniej do końca działań wojennych.

- Dlaczego Patrycja Kotecka nie odpowiada na pytanie, czy dostała powiadomienie o włamaniu pegasusem? - zastanawia się prowadzący "Podejrzanych Polityków" Radosław Gruca i relacjonuje pogłoski o tym, co ma według kuluarów stresować ludzi Zbigniewa Ziobry. Sytuacja Solidarnej Polski nie jest komfortowa. Jak ustaliło RadioZET.pl najbardziej zaufani ludzie ministra sprawiedliwości nieoficjalnie przyznają, że obawiają się, czy ktoś nie zhakował ich telefonów. Może być to tylko psychologiczna wojna, ale już w przeszłości pojawiały się włamania na skrzynki mailowe członków rządu oraz stosowanie środków operacyjnych wobec ludzi uznawanych za groźnych dla obozu Jarosława Kaczyńskiego. Spytaliśmy żonę Zbigniewa Ziobro, Patrycję Kotecką, uznawaną za szarą eminencję w partii męża, czy dostała informacje o tym, że jej smartfon mógł być zhakowany. Taką informację od firmy apple otrzymała m.in prokurator Ewa Wrzosek, którą zaatakowano systemem pegasus. Kotecka nie odebrała i poprosiła o sms. Najpierw próbowała żartować, a później nie odpisała już na naszą wiadomość. Dlaczego nie chciała zaprzeczyć? Będziemy dalej stawiać pytania i podglądać, czy przypadkiem nagle twarda postawa Solidarnej Polski nie ulegnie zmianie.

Niewygodnych informacji szukają na siebie dwie strony sporu o to, jak reagować na żądania Komisji Europejskiej domagającej się likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Kąśliwe uwagi pod adresem ministra sprawiedliwości wygłaszała ostatnio prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Dawniej była wiceministrem sprawiedliwości w resorcie Ziobry, ale dziś ściśle współpracuje z prezydentem Andrzejem Dudą. To ona miała być autorką ustawy likwidującej Izbę, którą bezpardonowo atakują politycy Solidarnej Polski. Ziobro uznaje ją za wroga i być może dlatego jego zwolennicy mieli gruntownie analizować jej prace naukowe, by stwierdzić czy były rzetelnie przygotowywane zgodnie z wymogami uczelni, na których je pisała. Nic nie znaleziono, ale wymiana uszczypliwości trwa.

W "Kontrowersji Tygodnia" prowadzący dyskutują o tym, jak może się skończyć sojusz polskiego rządu ze zwycięzcą wyborów na Węgrzech Viktorem Orbanem. Relacjonują, jakie mogą być przyczyny powrotu tematu katastrofy smoleńskiej i przyszłości byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Z "Podejrzanych Polityków" dowiecie się też, jaki jest rozkład sił w sporze o ustawy sądowe i dlaczego PiS chce, by sędziowie Sądu Najwyższego byli przekonani, że to właśnie dzięki partii rządzącej nikt nie będzie chciał ich wyrzucić z zawodu.

W części dotyczącej kadr w poszczególnych stronnictwach politycznych współprowadzący podcast Michał Piasecki z aplikacji Upday wziął tym razem pod lupę Polskie Stronnictwo Ludowej, od lat uznawane za jedyną partię, która może wesprzeć rząd mniejszościowy, gdyby koalicja się rozpadła. Jakie są kalkulacje prezesa Włodzimierza Kosiniaka Kamysza i czy może liczyć na wszystkich członków swojej partii?