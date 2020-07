„Puknij się w czoło”. Chcą ukarania Terleckiego, on nie zamierza przepraszać

Mateusz Morawiecki przedstawiał w środę w Sejmie informacje dotyczące postanowień unijnego szczytu w sprawie wieloletniego budżetu UE. Po jego wystąpieniu rozpoczęła się gorąca dyskusja, a głos zabrał między innymi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski. Zwracając się do premiera, zapytał, dlaczego groził on wetem w sprawie systemu praworządności, zamiast działać na rzecz jego obiektywnego skonstruowania. Według posła premier kłamie, mówiąc o "udziale Rady Europejskiej w tym systemie".

W tym momencie z sali plenarnej padło stwierdzenie "puknij się w czoło", które, zdaniem Zalewskiego wypowiedział Ryszard Terlecki. - Czy pani marszałek zechce zareagować na to, co powiedział pan marszałek Terlecki? Słowo "puknij się w czoło" jest absolutnie niegodne - powiedział w Sejmie Zalewski, zwracając się do wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej. Gosiewska odesłała go jedynie do Komisji Etyki Poselskiej.

Poseł KO Dariusz Joński dodał wówczas, że "kiedyś (w Sejmie - red.) obowiązywała kultura osobista albo przynajmniej marszałek prowadzący zwracał uwagę, nawet jeśli to dotyczyło wicemarszałka". - Jakie zasady tu obowiązują? Obrażany jest pan poseł i nikt nie reaguje - powiedział.

Zalewski chce ukarania Terleckiego

W czwartek Zalewski poinformował, że wystąpi z wnioskiem o ukaranie Terleckiego. "Wczorajsze zachowanie Marszałka Terleckiego obraża nie tylko mnie, moich wyborców, ale przede wszystkim polski parlamentaryzm. Dlatego dziś - zdecydowałem się na wystosowanie skargi i wniosku o ukaranie Pana Ryszarda Terleckiego, przez Sejmową Komisję Etyki" - napisał na Twitterze Zalewski.

- To jest zachowanie niegodne posła, ale muszę wziąć szczególnie pod uwagę funkcję, którą sprawuje wicemarszałek. Wicemarszałek jako członek Prezydium Sejmu powinien tonować nastroje w Sejmie, a nie je podgrzewać, powinien również trzymać na wodzy swoje emocje, a jako szef klubu parlamentarnego, największego klubu partii rządzącej, powinien dawać przykład dobrym zachowaniem wszystkim posłom - powiedział Zalewski, zapowiadając przy tym, że że będzie czekał na reakcję komisji etyki.

Tymczasem zdaniem Terleckiego słowa "puknij się w czoło" nikogo nie obrażają i są wręcz delikatnym zwrotem, biorąc pod uwagę "banialuki, które wczoraj w Sejmie opowiadała opozycja" - mówił w czwartek w TVN24 Terlecki. Pytany, czy wicemarszałkowi Sejmu przystoi używanie podczas publicznej debaty takich słów, przekonywał, że "jeżeli druga strona tego nie rozumie, wychodzi poseł opozycji i mówi do premiera wprost, że kłamie, to przekracza pewien poziom kulturalnej dyskusji". Jak dodał, "po obu stronach padały ciężkie słowa, ale to nie zdarza się na co dzień". - Na co dzień mówimy do siebie trochę spokojniej, na przykład: "puknij się pan w czoło" - mówił Terlecki.

