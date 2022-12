"Dopaść go przed wyborami". Tusk o planie PiS na wyeliminowanie go z polityki

To będzie komisja pod hasłem "dopaść Tuska", a nie po to, by wyjaśnić, w jakim stopniu PiS jest zinfiltrowany przez Rosjan - mówi Radiu ZET szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier stwierdził, że rządzący chcą uniemożliwić mu i liderom opozycji sprawowanie urzędów w przyszłości.