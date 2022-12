Zwrot ws. człowieka Ziobry. Nowe zarządzenie za zgodą premiera

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba odpowiadał za dwa departamenty w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Podlegał mu także szef tej instytucji. Polityk Solidarnej Polski 5 grudnia został pozbawionych swych kompetencji po wywiadzie, w którym skrytykował premiera Mateusza Morawieckiego.

- Nie może być tak, że w rządzie zaogniane są konflikty. Nie może być na to naszej zgody. To też sygnał, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji w przyszłości - powiedział PAP jeden z polityków partii rządzącej.

Ozdoba znów nadzoruje departamenty w resorcie środowiska i klimatu

Przywrócenia kompetencji wiceministrowi domagała się partia Zbigniewa Ziobry. Zadania, które odebrano Ozdobie, powierzono innemu politykowi Solidarnej Polski, wiceministrowi Edwardowi Siarce.

Wirtualna Polska dowiedziała się w czwartek, że Ozdobie ponownie powierzono nadzór nad Departamentem Gospodarki Odpadami i Departamentem Instrumentów Środowiskowych oraz wykonywanie kompetencji w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podpisała stosowne zarządzenie, za zgodą premiera Mateusza Morawieckiego.

Portal podał, że Ozdoba dalej ma zajmować się zwalczaniem przestępczości środowiskowej i walką z mafią śmieciową. - Sprawdził się w tym i będzie to kontynuował - powiedzieli politycy Solidarnej Polski.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP