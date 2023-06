2/3 komendantów OHP to działacze PiS. Zarabiają od 93 do 225 tysięcy zł rocznie

Komendanci średnio zarabiają ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Podlegają oni Komendant Głównej OHP Małgorzacie Zwiercan. Piastuje ona to stanowisko, choć po styczniowym prawomocnym wyroku w sprawie za "głosowanie na dwie ręce" nie może pełnić funkcji publicznych przez dwa lata.

Ochotnicze Hufce Pracy powstały w czasach głębokiego PRL-u. Zatrudniona w nich młodzież nosiła początkowo miano "junaków". Pracowali oni np. na budowach linii kolejowych czy przy rozbudowach hut i kopalń (to między innymi ich rękami powstawał tak głośny dzisiaj Turów).

Większość komendantów OHP to działacze PiS

W latach 80. szerszy nadzór nad OHP otrzymały resorty siłowe. Hufce zaczęły się jeszcze bardziej militaryzować. Po upadku komunizmu, choć wydawało się, że straciły sens, postanowiono je utrzymać. Nowym celem Ochotniczych Hufców Pracy stała się pomoc młodzieży z trudniejszych środowisk w uzyskaniu kwalifikacji do wejścia na rynek pracy. Dziś OHP działają pod patronatem papieża Jana Pawła II i oferują pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz szeroki zakres szkoleń.

W całej Polsce działa 16 komend wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy. Jak ustalił dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk, przeważającą większością z nich kierują działacze Prawa i Sprawiedliwości. Przykład: Warmińsko-Mazurska Komenda OHP. Jej szefem jest Dariusz Rudnik (radny PiS do sejmiku, w 2022 roku zarobił jako komendant 121 tysięcy złotych), a dwoma zastępcami są Piotr Soćko (powiatowy radny PiS z Kętrzyna, 103 tysiące złotych zarobków) oraz Paweł Kowszyński (miejski radny PiS z Elbląga, 117 tysięcy złotych).

Zarabiają od 93 do 225 tysięcy złotych rocznie

Na Pomorzu z kolei wojewódzkim komendantem jest radny PiS z Sopotu Paweł Petkowski (w oświadczeniu majątkowym napisał, że zarobił w ubiegłym roku 94 tysięcy złotych, ale nie ujawnił gdzie), a jego zastępczyni to Anna Wańtuchowicz, kosmetyczka z Ustki, która w 2019 roku kandydowała z PiS do Sejmu, a w 2020 roku została dyrektorką w Radiu Koszalin.

Kolejne obsadzone przez działaczy PiS komendy OHP to:

kujawsko-pomorskie: komendantką jest sejmikowa radna PiS Małgorzata Taranowicz (120 tysięcy złotych zarobione w OHP w 2022 roku)

lubuskie: komendantem jest Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta w Zielonej Górze (111 tysięcy), a zastępcą Krzysztof Galerczyk, radny PiS z powiatu nowosolskiego (93 tysiące)

świętokrzyskie: komendant Grzegorz Małkus, radny PiS z powiatu skarżyńskiego (109 tysięcy), zastępcy to Marcin Stępniewski, radny PiS z Kielc (94 tysiące) i Magdalena Fogiel-Litwinek (kandydatka PiS do sejmiku, były działaczka Porozumienia, obecnie stowarzyszenie OdNowa Marcina Ociepy)

zachodniopomorskie: komendant Tomasz Namieciński, radny PiS z Gryfina (117 tysięcy), zastępca komendanta Marcin Nieradka, radny PiS z Nowogardu (98 tysięcy)

Na Podkarpaciu komendą wojewódzką OHP kieruje sejmikowy radny PiS Jerzy Cypryś, w wojewódzkie lubelskim analogiczną funkcję pełni lubelski radny PiS Piotr Gawryszczak, z kolei na Śląsku wojewódzkim komendantem Ochotniczych Hufców Pracy jest Piotr Trząski, niedawno mianowany pełnomocnikiem PiS na Katowice.

Do tego dochodzą Mazowsze (komendant Wiesław Leszko kandydował z PiS do rady dzielnicy Wawer), Opolszczyzna (komendantką jest Sylwia Igielska-Magryś, do niedawna szefowa biura poselskiego wiceministra obrony Marcina Ociepy) oraz Małopolska (komendantem jest Paweł Leśniak, radny PiS z powiatu bocheńskiego i asystent społeczny senatora Włodzimierza Bernackiego). W Łodzi z kolei komendą OHP kieruje sekretarz PiS na okręg sieradzki Robert Przybyła.

"Piotr Modzelewski zarobił w 2022 roku 223 229 złotych"

Jak ustaliło Radio ZET, z działaczy PiS zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy najwięcej zarabia radny sejmiku podlaskiego Piotr Modzelewski. Jest on bowiem zastępcą komendanta głównego OHP. Modzelewski w 2022 roku zarobił na tym stanowisku 223 229 złotych.

W ciągu ostatnich lat miało miejsce kilka kontrowersyjnych sytuacji z pracującymi w OHP działaczami PiS w tle. W Wielkopolsce komendantką była sejmikowa radna Prawa i Sprawiedliwości Łucja Zielińska, która straciła pracę na początku 2023 roku po tym, jak w ośrodku w Niechanowie doszło do próby zgwałcenia 13-letniego chłopca. Wcześniej "Gazeta Wyborcza" informowała o problemach z kluczową inwestycją hufca w Wielkopolsce, co skończyło się drobiazgową kontrolą komendy głównej.

Natomiast lubelski komendant Piotr Gawryszczak musiał tłumaczyć się z ulotek, billboardów i plakatów OHP o kształceniu branżowym, na których eksponowany był głównie... on sam. A olsztyńska "Wyborcza" pisała o warmińsko-mazurskim komendancie OHP Dariuszu Rudniku, jakoby miał on przywłaszczyć sprzęt należący do hufców. Rudnik na jakiś czas stracił zresztą stanowisko (głośno było o tym, że jego następca przez jakiś czas nie miał jak dostać się do biura i szafek), ale w 2021 roku je odzyskał.

Pracownicy OHP: brakuje nam na wyżywienie wychowanków

Tydzień temu dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca dotarli do korespondencji wysłanej przez pracowników Ochotniczych Hufców Pracy do posłów. Chodziło o zorganizowane w Gdyni w dniach 19-20 czerwca Forum Wizja Rozwoju. Jednym z partnerów forum były Ochotnicze Hufce Pracy. Co ważne, Komendant Główny OHP Małgorzata Zwiercan jest też założycielką Fundacji Wizja Rozwoju, która jest organizatorem forum.

Pracownicy OHP zwracali w pismach uwagę, że hufce mimo ciężkiej sytuacji finansowej musiały wesprzeć organizację forum. "Co więcej, znowu nakazała nam (Małgorzata Zwiercan - przyp. red.) dofinansować kosztem młodzieży swoją inwestycję Forum Wizja Rozwoju w Gdyni w ramach tak zwanych fikcyjnych Targów Pracy. Znowu musimy zaangażować młodzież w jej prywatną inicjatywę. Brakuje nam środków niemal na wszystko, w tym na wyżywienie wychowanków, ale na imprezę promującą ją i premiera Morawieckiego muszą się znaleźć środki" - napisali 27 maja br. przedstawiciele Komend Wojewódzkich OHP zebranych na XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.

RadioZET.pl/ Maciej Bąk