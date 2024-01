B. wiceminister Piotr W. zatrzymany przez CBA. Kaczyński: nie wiem, kto to jest

Piotr W. został w środę zatrzymany przez funkcjonariuszy lubelskiej delegatury Biura na terenie województwa mazowieckiego w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Funkcjonariusze przeszukali też mieszkanie b. wiceministra. Zespół prasowy CBA przekazał, że "śledztwo nadzoruje lubelski wydział Prokuratury Krajowej".

"Postępowanie przygotowawcze dotyczy m.in. składania obietnic udzielenia korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski dla cudzoziemców, a także bezprawne wywieranie wpływu na przebieg procedury wydawania przedmiotowych pozwoleń przez osoby pełniące funkcje publiczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych" - podano w komunikacie.

Piotr W. zatrzymany przez CBA. Reakcje polityków PiS

O zatrzymanie byłego wiceszefa polskiej dyplomacji reporter TVN24 zapytał w Sejmie kilku polityków. Przemysław Czarnek stwierdził, że to oznacza, iż "słusznie został zdymisjonowany ze stanowiska przed końcem kadencji". Z kolei Zbigniew Kuźmiuk przekonywał, że to dowód na to, iż "CBA dobrze działa".

Zastanawiające były natomiast reakcje Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Prezes PiS poproszony o komentarz odparł: "nie wiem, kto to jest". Przypomniał sobie dopiero, gdy dziennikarz wymówił jego nazwisko. Podobnie Błaszczak, który początkowo również nie wiedział, o kogo chodzi.

Afera wizowa. O co chodziło?

Aferę wizową polskie media opisywały na przełomie sierpnia i września 2023 roku. Chodziło o proceder otrzymywania wiz w zamian za łapówki, z którego korzystali głównie obywatele państw Azji i Afryki. Aferą zajęła się prokuratura - siedmiu osobom postawiono zarzuty, a trzy zostały zatrzymane.

Stanowisko wiceministra spraw zagranicznych odpowiedzialnego za sprawy konsularne i wizowe (a także miejsce na listach PiS do Sejmu) stracił Piotr W., a MSZ zarządziło przeprowadzenie kontroli i audytów w polskich placówkach konsularnych. O kulisach tego procederu donosił m.in. Onet, który informował, że ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi "udawali ekipy filmowe z Bollywood", a za przerzucenie do USA każdy płacił 25-40 tys. dol. O sprawie jako pierwsze miały zaalarmować amerykańskie służby.

Dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca ustalili zaś, powołując się na źródło z MSZ, że w jednym z afrykańskich krajów "przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty" oraz że sprowadzenia do Polski miliona cudzoziemców domagało się od MSZ Ministerstwo Rolnictwa.

