"Agent Tomek" obciąża Kamińskiego i Wąsika. W tle impreza w domu publicznym. "Zgnilizna PiS"

W sobotę gościem w studiu "Superwizjera" po emisji reportażu "Spowiedź agenta Tomka" w TVN24 był b. poseł PiS i b. agent CBA Tomasz Kaczmarek - znany właśnie jako "agent Tomek" - który pytany był m.in o to, na jakie działania CBA szły publiczne pieniądze. Ujawnił m.in. bulwersującą historię sprzed lat.

"Agent Tomek" ujawnia. Obciąża Kamińskiego i Wąsika

- Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto. Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA również był wykorzystany w sposób przestępczy - podkreślił Kaczmarek, cytowany na stronie TVN24. Podał przykład wyjazdu do Wiednia, obciążając w tej historii m.in. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny: byśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, by ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzenia dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - powiedział b. agent CBA.

Zwrócił uwagę, że "pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy polskich podatników". - Wyjazd ten nie był ukierunkowany na zwalczanie przestępczości - dodał, cytowany przez TVN24.

"Agent Tomek" o imprezie w domu publicznych. Komentarze w sieci

Na wywiad z Kaczmarkiem zareagowali już przedstawiciele polskiej sceny politycznej. "W związku z ujawnieniem przez b. agenta CBA informacji o sprzeniewierzaniu pieniędzy publicznych przez kierownictwo tej służby na opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy CBA, w przyszłym tygodniu Zespół ds. rozliczenia PiS złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury" - przekazał w mediach społecznościowych Roman Giertych (KO), który stanął na czele zespołu. Później opublikował jeszcze jeden post.

"Agent CBA T. Kaczmarek ujawnił, że kierownictwo CBA (w tym ostatnio skazani) opłacało agentom, z budżetu CBA, wizyty u prostytutek. Za szkalowanie opozycji. Czy arcybiskup Gądecki, który tak ostatnio wstawiał się za skazanymi, podzieli się z nami swoją refleksją w tej sprawie?" - pytał.

"W Wiedniu agenci CBA mieli na pewno okazję zwiedzić Muzeum Historii Sztuki, wysłuchać Mozarta w Konzerthaus i skosztować tortu w Café Sacher. To wszystko są miejsca publiczne" - ironizował premier Donald Tusk.

"Porażające! Jak sądzicie, Andrzej Duda będzie tym tylko zmieszany czy aż wstrząśnięty?" - zastanawiał się senator KO Adam Szejnfeld, udostępniając fragment programu TVN24, w którym "agent Tomek" ujawnia historię z Wiednia.

"To agent Tomek, a takich agentów pewnie będą setki. Do Kamińskiego i Wąsika dołączą inni. Zgnilizna PiS jest przeogromna" - stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela.

"Przypominam, że Agent Tomasz Kaczmarek to nie jest postać pozytywna. Oczywiście może mówić prawdę, ale nie wpadajmy w przekonanie, że mamy do czynienia z bohaterem. To jest co najwyżej świadek koronny" - skomentowała z kolei dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz.

Doradca prezydenta Stanisław Żaryn także odniósł się do słów "agenta Tomka". "Kolejne »rewelacje« Tomasza Kaczmarka wywołują medialną burzę. Dziś wierutne bzdury z rynsztoka. Od jakiegoś czasu były agent CBA atakuje M. Kamińskiego i M. Wąsika. Tym głośniej i mocniej, im więcej zarzutów mu stawia prokuratura" - napisał.

Źródło: Radio ZET/PAP/Twitter