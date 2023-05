Przypomnijmy, w materiale PiS zestawiono zaplanowany na 4 czerwca marsz zwolenników opozycji ze zdjęciami z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy osób, które nie ukrywały oburzenia.

"Plugawcy z PiS. Czy minister kultury Piotr Gliński stanie w obronie pamięci o ofiarach?" - napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. "W obozie zagłady Auschwitz zginęło ponad milion ludzi. Wykorzystywanie tej niewiarygodnej tragedii do politycznych ataków i wzniecania polsko-polskiej wojny jest skandaliczne i dyskwalifikujące. Spot PiS jest absolutnie haniebny" - komentował z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do sprawy odniósł się również szef sztabu wyborczego PiS i europoseł tej partii Tomasz Poręba. "Oburzeni? Szkoda, że kiedy ikona PO Tomasz Lis wysyłał Prezesa J. Kaczyńskiego i prezydenta A. Dudę do komory nie było żadnej reakcji. Dopiero, jak to zobaczyliście, to do was dotarło? Jesteście hipokrytami!" - podsumował.

Andrzej Duda komentuje spot PiS. "Nie ma usprawiedliwienia"

Kontrowersyjny spot PiS skomentował także w środę prezydent. "Pamięć o Ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna. Tragedia milionów Ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej. To działanie niegodne i nie ma dla niego usprawiedliwienia" - napisał Andrzej Duda.

Na spot zareagowało również Muzeum Auschwitz. "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - czytamy na profilu instytucji na Twitterze.

Przypomnijmy, Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

