Apel o miliardy dla TVP. "Taka sama fikcja, jak rząd Morawieckiego"

Opozycyjni członkowie Rady Mediów Narodowych są oburzeni zachowaniem Krzysztofa Czabańskiego ws. TVP. - Wniosek jest po to, żeby zademonstrować, jakimi dobrymi wujkami po przegranych wyborach są Mateusz Morawiecki i minister kultury Dominika Chorosińska. To taka sama fikcja, jak rząd Morawieckiego - przekazał Wirtualnym Mediom jeden z członków RNM.

Będą kolejne miliardy dla TVP?

Telewizja Polska i Polskie Radio w ustawie budżetowej na 2023 rok otrzymały łącznie 2,7 mld zł z tytułu "utraconych wpływów abonamentowych". W budżecie na przyszły rok rząd jednakże nie zapisał tzw. rekompensaty abonamentowej dla mediów publicznych.

Niemniej pojawiły się głosy, że rząd Mateusza Morawieckiego chce przekazać z tego tytułu w 2024 roku 1,95 mld zł. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański uważa, że to zbyt niska kwota.

Szef RNM uważa, że aby media publiczne "mogły wypełniać swoją misję", rekompensata musi być hojniejsza. Portal wirtualnemedia.pl dotarł do pisma, które Czubański zaadresował do Mateusza Morawieckiego i nowej ministry kultury i dziedzictwa narodowego Dominiki Chorosińskiej. "Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zapewnienie odpowiedniego finansowania działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji w 2024 r." - napisał.

Zapotrzebowanie nadawców na środki przeznaczone na finansowanie zadań stanowiących realizację misji publicznej ma wynieść 3,65 mld zł. Krzysztof Czubański tłumaczył, że "przyszłoroczne wpływy z tytułu opłat abonamentowych wyniosą jedynie 620 mln zł", dlatego "rekompensata z tytułu utraconych wpływów" powinna wynieść w przyszłorocznym budżecie "kwotę nie niższą niż 3,03 mld zł".

Nie wszyscy członkowie Rady Mediów Narodowych popierają prośbę

Pismo skrytykowali opozycyjni członkowie gremium. - Wniosek jest po to, żeby zademonstrować, jakimi dobrymi wujkami po przegranych wyborach są Morawiecki i minister kultury Dominika Chorosińska. To taka sama fikcja, jak rząd Morawieckiego. Oni mogą powiedzieć, że wprowadzamy poprawkę i przekazujemy poprawkę budżetową do Sejmu. Powiedzą, że czynią to na wniosek przewodniczącego Rady Mediów Narodowych - przekazał portalowi wirtualnemedia.pl Robert Kwiatkowski z RMN.

- Szanse są żadne, zerowe. Sejm będzie przyjmował budżet i to szybko. Zobaczymy, co tam będzie, ale sądząc z zapowiedzi, to nic albo niewiele. Moim zdaniem na pewno dostaną mniej, bo potrzeby budżetowe są olbrzymie, a grzechy telewizji, zaczynając od Jacka Kurskiego, są olbrzymie - dodał.

Źródło: Radio ZET/wirtualnemedia.pl