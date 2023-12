Nowe świadczenie dla rodziców. Tusk zapowiedział, że ruszy jeszcze w tym roku

Babciowe to propozycja świadczenia w wysokości 1500 zł miesięcznie, wypłacanego do 36 miesiąca życia dziecka. Co ważne, tę kwotę otrzymają matki, które po urlopie macierzyńskim (albo jeszcze w jego trakcie) podejmą pracę zawodową.

Babciowe: co to jest?

Wprowadzenie programu zapowiedział Donald Tusk jeszcze przed kampanią wyborczą - 50 procent matek nie wraca po urlopie macierzyńskim do pracy. Dlatego ogłaszam kolejny punkt naszego programu: "babciowe". 1500 złotych miesięcznie dla matek, które po urlopie macierzyńskim, albo jeszcze w jego trakcie, jeśli taką mają chęć, podejmą pracę zawodową – powiedział szef Platformy Obywatelskiej w marcu tego roku.

Tusk twierdził też, że ponad 92 proc. kobiet chce wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, choć nie wszystkie mają taką możliwość.

- Myśmy, jako rząd, wprowadzili najdłuższy urlop macierzyński w Europie, ale jednocześnie wiemy, że mamy chciałyby wrócić do pracy. Nie mogą - głównie dlatego, że nie mają z kim zostawiać dziecka. Ponad 50 proc. nie wraca do pracy po macierzyńskim, choć 92 proc. chciałoby. A jeśli przerwa w pracy trwa 2-3 lata to można już mówić o dożywotnim wypadnięciu z zawodu, bo traci się np. kwalifikacje. Stąd te 1,5 tys. zł, by można było opłacić opiekę dla dziecka. W tym systemie wszyscy zyskują, a nikt nie traci. Rodzina dostaje pomoc, ale nie jest to jałmużna. A jeśli kobieta wróci do pracy, to zyska też państwo w postaci podatków - mówił Tusk.

Babciowe: dla kogo nowy program PO? Komu przysługuje 1500 zł i na co można je wydać?

- Będzie babciowe w tym roku w ramach programu Aktywna mama. Wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują pomocy na opiekę nad swoim maleństwem po 1,5 tys. zł miesięcznie - powiedział premier Tusk w trakcie expose w Sejmie.

1500 zł ma być przeznaczone na opiekę nad dzieckiem, np. w żłobku lub przekazywane babci, jeśli ta się zgodzi podjąć opieki nad maluchem.

Co więcej, programem zostaną objęci także ojcowie. - Projekt nie będzie budził większych obiekcji. Jeśli mama lub tata będą chcieli szybciej wrócić na rynek pracy – świadczenie również będzie przysługiwało – zapowiedział w rozmowie z Radiem ZET Andrzej Domański, nowy minister finansów w rządzie Donalda Tuska.

Babciowe: od kiedy będzie obowiązywało?

Babciowe ma zostać wprowadzone jeszcze przed końcem roku. - Podaję przykłady tylko tych rzeczy, które ruszą lub już ruszyły - mówił premier podczas exposé i dodał: Babciowe w ramach programu Aktywna mama będzie w tym roku.

Radio ZET/ Gazeta Wyborcza/PAP/