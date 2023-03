"Błagam, tej sprawy nie tykajcie". Dominikanin miażdży uchwałę PiS ws. Jana Pawła II

Polską debatę publiczną "rozgrzewa" dokument "Franciszkańska 3", który TVN24 wyemitowała 6 marca. Reportaż Marcina Gutowskiego pokazuje szereg dowodów, wskazujących, że Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Część z nich miał również osobiście tuszować.

Jan Paweł II tuszował przypadki pedofilii? PiS reaguje uchwałą

W reakcji na ten film głośno zaprotestowała polska prawica. PiS przedstawiło w Sejmie projekt uchwały "w obronie imienia św. Jana Pawła II". - Celem ataku na papieża jest osłabienie Polski poprzez atak na podstawowe wartości i osoby. To atak na Polskę, na rację stanu - uzasadniał tę inicjatywę wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Projekt stał się przedmiotem gorącej dyskusji na sali sejmowej w czwartek 9 marca. W jej trakcie doszło m.in. do spięcia między Pawłem Kowalem z Koalicji Obywatelskiej a prowadzącym obrady wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Z kolei część posłów PiS przyniosło ze sobą portrety polskiego papieża. Ostatecznie późnym popołudniem Sejm przyjął uchwałę.

Co ciekawe, dość wyważony komentarz w tej debacie pojawił się ze strony Episkopatu. - Ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań ordynariusza archidiecezji krakowskiej kard. Karola Wojtyły, a także uczciwe wyjaśnienie zarzutów wobec kard. Adama Sapiehy, wymaga dalszych badań archiwalnych - zaznaczyli we wtorkowym komunikacie koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży KEP o. Adam Żak oraz kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Piotr Studnicki.

O. Gużyński o uchwale PiS: najgorszy pomysł na tę sprawę

Sprawę skomentował również dominikanin, o. Paweł Gużyński. Jego zdaniem "taka uchwała to jeden z najgorszych możliwych pomysłów na tę sprawę". - Błagałbym polityków: dajcie sobie spokój, zajmijcie się zwykłymi, codziennymi sprawami Polaków. Tej sprawy nie tykajcie - apelował zakonnik w rozmowie z radiem TOK FM.

- Powiedzieć, że to niedźwiedzia przysługa, to nic nie powiedzieć. To jest jakiś dramat. To jest nasza specyfika, że wszystko musi być spolaryzowane na biało-czarno, wszystko musi być przedmiotem agresywnej propagandy politycznej. [...] Robicie Janowi Pawłowi II najgorszą z możliwych przysług. Zostawcie to ludziom, którzy będą to spokojnie badali, z odpowiednim dystansem, odpowiednimi narzędziami i dążyli do sprawiedliwego osądu - stwierdził o. Gużyński, określając taką postawę jako "obrzydliwą". -

Wszyscy kochani obrońcy Jana Pawła II, którzy krzyczycie, że zdradziliśmy jego dziedzictwo, proszę stanąć w pierwszym rzędzie i być teraz obrońcą papieża. Bo on ma prawo do obrony. Ale to wy powinniście stać w pierwszym rzędzie. [...] Większość z tych obrońców "pochowała się po kuriach, nabrała wody w usta. [...] I udają, że nic się nie stało albo snują jakieś spiskowe teorie o wrogach, Żydach, masonach, jezuitach i cyklistach o. Paweł Gużyński, dominikanin

W ocenie o. Gużyńskiego "nasze schematy myślenia o papieżu do tej pory były zupełnie nietrafne". - Papież wiedział. I to jest oczywiste, to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. W związku z tym musimy sobie wszystko przebudować. Czyli uświadomić sobie, że jeżeli wobec jakiegokolwiek człowieka przyjmujemy perspektywę biało-czarną to jest to z gruntu fałszywe - zaznaczył.

Na pytanie, czy nie za szybko Jan Paweł II został kanonizowany lub beatyfikowany, odparł, że lepiej byłoby z tymi procesami poczekać. - Pokolenie, do którego dana osoba należy, najczęściej jest niezdolne do jej właściwej oceny. Ze względu na różne odniesienia osobiste - przyznał duchowny.

