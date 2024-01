Prokurator Generalny Adam Bodnar ocenia, iż jego zastępca Robert Hernand naruszył godność urzędu prokuratora, co stanowi przewinienie dyscyplinarne określone w art. 137 § 1 pkt. 5 ustawy Prawo o prokuraturze.

12 stycznia w siedzibie Prokuratury Krajowej Hernand nagrał telefonem rozmowę z Bodnarem bez jego zgody. Jak ujęto w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, "prokurator Hernand obcesowo wyrażał dezaprobatę co do decyzji Bodnara dotyczącej prokuratora Dariusza Barskiego, podważając prawne podstawy działania Prokuratora Generalnego". Hernand następnie przekazał nagranie komuś, kto udostępnił je w internecie.

Adam Bodnar chce postępowania wyjaśniającego wobec swojego zastępcy

W piątek ok. godz. 20:00 Adam Bodnar wyszedł ze swojego gabinetu w Prokuraturze Generalnej. Jego zastępca Robert Hernand czekał na niego w sekretariacie z telefonem w dłoni. Zaczął zadawać pytania i negatywnie odnosić się do decyzji Bodnara odnośnie do prokuratora Dariusza Barskiego. Okazało się, że nagrywał rozmowę.

Jej świadkami byli: prokurator w stanie spoczynku Dariusz Barski, prokurator Dariusz Korneluk, prokurator Jarosław Onyszczuk, zastępca Prokuratora Krajowego Beata Sobieraj-Skonieczna, zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Tomasz Janeczek. Po rozmowie Adam Bodnar wraz z Kornelukiem i Onyszczukiem wrócił do swojego gabinetu. Następnie wszedł do niego Barski i przeprosił za zachowanie Hernanda, które ocenił je jako niestosowne.

"Każdy prokurator ma prawo do rozmowy ze swoim przełożonym. Ma również prawo do wyrażania swojego zdania w różnych kwestiach. Tak wygląda demokratyczny sposób sprawowania władzy, prezentowany przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Jednak zachowanie prokuratora zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda oraz umożliwienie przez niego upublicznienia nagrania, nie licuje z godnością sprawowanego przez prokuratora Hernanda urzędu. Wykorzystanie sytuacji i sposób prowadzenia rozmowy pokazują, że intencją prokuratora Hernanda było postawienie swojego przełożonego w niekomfortowej sytuacji i publiczne zdyskredytowanie go" - ujęto w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Sprawiedliwości