Bodnar skomentował "nowe porządki" w TVP. Jasna deklaracja ws. Sienkiewicza

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że 19 grudnia, powołując się na Kodeks spółek handlowych oraz uchwałę Sejmu, szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, a także ich rady nadzorcze.

Minister powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek. Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych - a także protestujący w tej sprawie politycy PiS - uznają działania Sienkiewicza za bezprawne.

Zmiany w TVP. Bodnar: mam zaufanie do Sienkiewicza

- Mam zaufanie do działań pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Do tego, w jaki sposób doprowadzono do odzyskania kontroli nad mediami, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego Polaka. My, jako obywatele, mamy prawo do tego, żeby media były rzeczywiście publiczne, żeby odzwierciedlały szeroki światopogląd i sposoby myślenia Polaków, a nie tylko realizowały interes partyjny - powiedział w rozmowie z Polsat News minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Odniósł się do opinii, że Sienkiewicz, korzystając z uchwały Sejmu oraz opierając się na Kodeksie spółek handlowych, "wybrał taką drogę, która budzi wątpliwości". Zdaniem Bodnara "oczywiście może budzić różne wątpliwości, ale został przyjęty taki właśnie scenariusz". - Zastanawiam się nad jedną rzeczą: wyobraźmy sobie, że została wybrana inna droga. Czy na koniec, jeśli ta droga byłaby przeprowadzona - a i tak byłaby kwestionowana na różne sposoby - nie mielibyśmy dokładnie takich samych obrazków? - pytał.

Mam wrażenie, że to instytucja tak strategicznie ważna z punktu widzenia tożsamości politycznej dla PiS, że prawdopodobnie mielibyśmy takie same sceny w kontekście próby odzyskania, podkreślam, "tej instytucji" dla obywateli Rzeczpospolitej - Adam Bodnar

Przypomniał, że "TVP została oskarżona o to, że wpływała na poprzednie wybory prezydenckie, na obecne wybory parlamentarne". - Była oskarżana o różne działania, szkodzące różnym grupom społecznym, osobom LGBT+, sędziom, prokuratorom. I powstaje pytanie: czy ten, który de facto zarządza, czy sprawuje nadzór na Telewizją Publiczną, a jest nim minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ma godzić się na takie dalsze traktowanie - przyznał.

- Z tego co wiem pan minister Sienkiewicz na różne sposoby analizował te kwestie z naprawdę wybitnymi praktykami i też widziałem opinie prawne wybitnych ekspertów, którzy mówili, że absolutnie takie działania są dopuszczalne. Natomiast zauważmy, że sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rejestrowy. Ten sąd będzie musiał też podjąć odpowiednią decyzję - podsumował.

Źródło: Radio ZET/PAP