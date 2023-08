Nie milkną echa medialnej burzy wokół ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Polityk w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym ujawnił, jakiego rodzaju leki przepisał sobie lekarz z Poznania. - To, co zrobił Niedzielski, świadczy o jego skrajnej niekompetencji. Powinien być natychmiast odwołany. Nie ma zdolności do pełnienia funkcji ministra, nie rozumie, jakie zadania ma pełnić – mówił reporterowi Radia ZET Bartosz Arłukowicz, europoseł KO. Jego zdaniem Niedzielski złamał nie tylko tajemnicę lekarską, ale także przepisy prawa.

Szef resortu opublikował oświadczenie, w którym wyjaśnił, że "przekazanie do powszechnej wiadomości informacji o wystawieniu recepty pro auctore przez lekarza miało na celu przeciwdziałanie bezprawnemu upublicznianiu nieprawdziwych danych". "Wymagało to stanowczej reakcji i zniwelowania niepewności pacjentów, która została zasiana wypowiedziami lekarza" - przekazał. W sobotę Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że jej środowisko utraciło ostatecznie zaufanie do Adama Niedzielskiego i składa zawiadomienie do prokuratury.

Niedzielski i Czarnek ujawnili wrażliwe dane studentów?

O kolejnej sytuacji, w której szef resortu zdrowia miał nadużyć władzy, informuje "Gazeta Wyborcza". "Minister zdrowia Adam Niedzielski razem z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem stworzyli listę wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19. Zdaniem RPO mogło dojść do naruszenia konstytucji" - czytamy.

"GW" podała, że nie były to ogólne informacje na temat liczby osób, które przyjęły szczepionkę, a spersonalizowane dane. MEiN miało je dostać od Ministerstwa Zdrowia. Sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek i Urząd Ochrony Danych Osobowych.

"Minister Czarnek napisał w wyjaśnieniu dla RPO, że ministerstwo uzyskało jedynie anonimowe dane statystyczne nt. poziomu zaszczepienia na uczelniach. Ale jednocześnie przyznał, że zestawiono dane zawarte w dwóch różnych rejestrach i połączono je po numerze PESEL" - podała "Wyborcza". W korespondencji z RPO minister edukacji tłumaczył, że dane zebrano w czasie pandemii z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Według rzecznika praw obywatelskich są to dane o charakterze wrażliwym, chronione przez konstytucję. "RPO uważa, że minister edukacji i nauki nie ma ustawowo określonego zadania, w ramach którego mógłby mieć uzasadniony i konieczny dostęp do danych medycznych pracowników uczelni i studentów" - informuje "GW".

