Wymowny gest premiera. Nowym zdjęciem profilowym odpowiada na reportaż "Franciszkańska 3"

W poniedziałek na antenie TVN24 wyemitowany został głośny materiał "Franciszkańska 3", którego głównym bohaterem jest Jan Paweł II. Reporter Marcin Gutowski ustalił, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem. - To, co odkryliście, jest przełomowe - powiedział Thomas Doyle, prawnik karnista, autor pierwszego amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w kościele.

Autor dotarł do osób, które osobiście miały informować przyszłego Ojca Świętego o przestępstwach popełnianych przez duchownych. Wskazały przy tym trzy nazwiska: Bolesław Saduś, Eugeniusz Surgent i Józef Loranc. To ci księżą mieli być niejako "chronieni" przez Wojtyłę, mimo że dopuścili się przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Jeden ze świadków relacjonował, że w odniesieniu do jednego z kapłanów Wojtyła pytał go, "czy sprawę da się wyciszyć".

Mateusz Morawiecki zmienia zdjęcie profilowe po reportażu "Franciszkańska 3"

Po tym, jak reportaż dotyczący Jana Pawła II ujrzał światło dzienne, w sieci zawrzało. Internauci podzielili się na tych, którzy twierdzą, że prawda wyszła na jaw, i pora na nowo napisać historię polskiego papieża. Druga strona określa ustalenia Marcina Gutowskiego jako "zakłamane ataki", które dążą do zdyskredytowania postaci Karola Wojtyły.

Swoje zdanie na ten temat - choć nie bezpośrednio - wyraził w mediach społecznościowych także premier Mateusz Morawiecki, który pokazał wymowny gest solidarności z Ojcem Świętym. Po emisji reportażu na profilach szefa rządu pojawiło się nowe zdjęcie w tle, wykonane podczas pielgrzymki papieża do Polski. Widać na nim Jana Pawła II, tłum ludzi i hasło "nie lękajcie się", które Karol Wojtyła wygłosił podczas swojej inauguracyjnej homilii. . Poparcie dla Karola Wojtyły wyraziła też posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa. "Święty Janie Pawle II - módl się za Polskę" - napisała.

RadioZET.pl