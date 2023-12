Czarnecki w Radiu ZET o śmierci Andrzeja Leppera: "Ktoś pomógł mu zejść z tego świata"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w wyniku prawomocnego wyroku sądu stracili mandaty poselskie. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień przy badaniu tzw. afery gruntowej w 2006 roku. Postanowienie w tej sprawie przed Świętami podpisał marszałek Sejmu. B. szef CBA i MSWiA oraz jego zastępca na obu tych stanowiskach nie uznają tej decyzji i zapowiedzieli odwołanie się od postanowienia Szymona Hołowni.

Czarnecki o Lepperze: ktoś mu pomógł zejść z tego świata

Temat ten pojawił się w ostatnim w 2023 roku odcinku programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał Ryszarda Czarneckiego - europosła PiS, a przed laty polityka Samoobrony - co sądzi o całej sytuacji? Przypomniał, że znał on dobrze dawnego lidera tego ugrupowania Andrzeja Leppera, którego m.in. dotyczyła wspomniana afera gruntowa, a który zmarł w 2011 roku po tym, jak w niewyjaśnionych do końca okolicznościach targnął się na swoje życie.

Oglądaj

Czarnecki zaskoczył swoją odpowiedzią. - Co do Leppera, to absolutnie uważam, że on nie popełnił samobójstwa. Ktoś mu pomógł zejść z tego świata. Mam nadzieję, że ta sprawa będzie kiedyś wyjaśniona - powiedział.

Dopytywany, skąd tu niego takie przekonanie, odparł, że "są tacy ludzie, o który wie się, że nigdy nie popełnią samobójstwa, Lepper był jednym z nich". Jego zdaniem niepokojący był fakt, iż do zgonu byłego wicepremiera doszło w piątek [5 sierpnia 2011 - red.], a sekcję zwłok przeprowadzono dopiero w poniedziałek.

Zapewnił jednocześnie, że "nie obciąża tą sprawą PO, PSL ani ogólnie polityków żadnej opcji". - Będzie pan dzisiaj gwiazdą internetu - podsumował to Stankiewicz. Podejmując zaś wątek Kamińskiego i Wąsika, eurodeputowany PiS przekonywał, że "wsadzanie do więzienia i pozbawianie mandatów ludzi walczących z korupcją jest rzeczą skandaliczną".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

Źródło: Radio ZET