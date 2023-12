Ma najwyższą emeryturę spośród wszystkich posłów. Kim jest Czesław Siekierski?

Czesław Siekierski od początku działalności w polityce był związany z ruchami ludowymi. Do Sejmu po raz pierwszy dostał się w 1997 roku z list PSL, z którego później startował w wyborach parlamentarnych, uzyskując mandat w 2001 roku, oraz do europarlamentu. W pierwszych latach pracy w Sejmie Siekierski był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 2001 do 2003, rząd Leszka Millera).

W 2004 roku po raz pierwszy został europosłem, a zanim wystartował w wyborach był obserwatorem w Europarlamencie. Siekierski jest jednym z najdłużej urzędujących w Brukseli polskich polityków – pełnił on funkcję europosła od 2004 do 2019 roku. Należał do Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów, był członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa PE oraz frakcji chadeckiej.

Okres urzędowania polityka w Brukseli dobiegł końca w 2019 roku - wtedy bezskutecznie ubiegał się o kolejny mandat. Wystartował jednak w wyborach parlamentarnych i został wybrany do Sejmu z list PSL, uzyskując 12745 głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Siekierski został „jedynką” swojej partii w okręgu kieleckim, co pozwoliło mu poprawić wynik sprzed 4 lat. Dzięki 21 916 głosom, które otrzymał, dostał się do sejmu po raz czwarty.

Czesław Siekierski: wiek, rodzina, wykształcenie

W Sejmie XI kadencji Siekierski jest jednym z najbardziej wiekowych posłów. W momencie wyborów najstarszy był Antoni Macierewicz z PiS (75 lat), Jarosław Kaczyński z PiS (74 lata), Ryszard Terlecki z PiS (74 lata), Bogusław Wołoszański z KO (73 lata), Leonard Krasulski z PiS (72 lata) i właśnie Czesław Siekierski z PSL (71 lat).

Czesław Siekierski urodził się 8 października 1952 roku w Stopnicy k. Buska Zdroju (Świętokrzyskie). Przez pierwsze lata mieszkał we wsi Pieczonogi, gdzie wraz z rodzicami prowadził sześciohektarowe gospodarstwo rolne. Uczył się w Kielcach, a po maturze wyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia na SGGW. Ukończył je w 1976 roku i pozostał na uczelni w roli asystenta na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Tam też w 1986 roku obronił doktorat i później pracował jako wykładowca.

Czesław Siekierski: oświadczenie majątkowe

Czesław Siekierski przez lata pracy w Sejmie i europarlamencie zgromadził prawie 500 tys. złotych, 164 tys. euro i 31,5 tys. dolarów oszczędności. Ma dwa mieszkania i umowę na wykup kolejnego, gospodarstwo rolne (współwłasność z córką) o wartości powyżej 2 mln złotych oraz trzy działki. Jest też właścicielem 2 samochodów i ciągnika z 1983 roku.

Według „Faktu” Siekierski spośród wszystkich polskich parlamentarzystów ma najwyższą emeryturę, wynoszącą ponad 34 tys. złotych miesięcznie. "Pobiera ją z 3 źródeł – europarlamentu, ZUS-u i dobrowolnego ubezpieczenia w PE" - pisze dziennik. Do tego, jak podaje Fakt, otrzymuje jeszcze uposażenie z polskiego parlamentu – 168 tys. zł rocznie i dietę – 45 tys. zł rocznie.

Źródło: Radio ZET/ sejm.gov.pl/PKW/Fakt/