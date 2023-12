Decyzje PiS po 15 października. Kosiniak-Kamysz mówi, co zrobi nowy rząd

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z reporterem Radia ZET Jackiem Czarneckim nie ma wątpliwości, że nowy rząd będzie musiał sprawdzić nie tylko umowy podpisywane w ostatniej chwili przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na dostawy sprzętu. – To nie dotyczy tylko jednego resortu. Tych umów podpisywanych czy decyzji o charakterze strategicznym, zatwierdzonych po 15 października, w wielu resortach było bardzo dużo – wyjaśnia lider PSL.

Kosiniak-Kamysz w Radiu ZET: to jest dla nas strategiczna decyzja

Kandydat na wicepremiera i ministra obrony w rządzie Donalda Tuska podkreśla: – Po 15 października mandat społeczny dla PiS wygasł. Oni powinni administrować, a nie podejmować jakieś najważniejsze decyzje. Te decyzje, zarówno w MON jak i w innych resortach, które szczególnie zapadły po 15 października, wszystkie będą podlegać analizie i ocenie.

Jacek Czarnecki pytał także o stosunek nowego rządu do dwóch konkretnych umów - jednej, wykonawczej, na zakup koreańskich armatohaubic K9 oraz drugiej, ramowej, podpisanej wczoraj z Hutą Stalowa Wola na dalszą produkcję i zakup dla polskiego wojska słynnych armatohaubic Krab.

Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, "my bardzo jasno w programie wyborczym i też w umowie koalicyjnej wpisywaliśmy potrzebę wzmocnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i zakupów od firm tutaj produkujących w Polsce". – Chodzi o firmy polskie czy zlokalizowane na terytorium naszego kraju. Więc będziemy to wspierać. Jest tutaj wiele do wykonania, nie można zostawić polskiego przemysłu zbrojeniowego z tyłu i zapominać o nim. To jest dla nas strategiczna decyzja, żeby inwestować w polski przemysł zbrojeniowy – dodaje.

Źródło: Radio ZET