Dlaczego Obajtkowi grozi nawet 25 lat więzienia? Ekspert wyjaśnia

W ostatnich dniach rządu Zjednoczonej Prawicy zmieniono przepisy Kodeksu karnego, które zostały zaostrzone. Kto udowodni, że nie zostały znowelizowane pod kątem zemsty na bardzo konkretnych osobach, np. po to, żeby zniszczyć ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, czy prezesa Orlenu Daniela Obajtka?

Wojciech Dudziński: Ta koincydencja jest bardzo ciekawa. Przepisy zostały wprowadzone pierwszego października br., czyli na 15 dni przed wyborami. Dlaczego zmieniono je akurat teraz? Głównym przepisem, który penalizuje tak zwane przestępstwa menedżerskie, jest art. 296 Kodeksu karnego. W dużym skrócie mówi on o tym, że jeżeli jakiś decydent np. prezes firmy lub członek zarządu, przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków i spowodował szkodę dla spółki, to odpowiada karnie, a wielkość kary jest uzależniona od wielkości spowodowanej szkody. Generalnie zatem - jeżeli decydent świadomie i z premedytacją nie dopełnił obowiązków, czy przekroczył uprawnienia i spowodował tym szkodę, to przy znacznej szkodzie, tj. powyżej 200.000 złotych, groziła mu dotychczas kara do 5 lat. Natomiast przy szkodzie wielkiej wartości tj. powyżej miliona złotych do października skazanemu za takie przestępstwo groziło 10 lat.

Zagrożenie karą 5 lat więzienia nie przeraża przestępców w białych kołnierzykach. Wiedzą, że przy dobrym prawniku może się zawsze skończyć mniejszym wyrokiem i to wydanym w zawieszeniu. To nie jest groźba kary, która mogłaby zniechęcić doświadczonych złodziei. Generalnie takie sprawy gospodarcze są skomplikowane nawet dla prokuratorów. Zagrożenie karą 10 lat, to jest już więcej, ale najwyższy wymiar kary w przestępstwach gospodarczych zdarza się rzadko, więc grupy mogą to ryzyko wkalkulować w bilans zysków i strat. Od 1 października decyzją Zbigniewa Ziobry - ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego zmieniony ten przepis i wprowadzono również kwalifikowaną postać przestępstwa niegospodarności tj. zbrodnię (art. 306b k.k.). A zatem w sytuacji, gdy sprawca dopuścił się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2 k.k. w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub powodując szkodę w rozmiarach odpowiadającą takiej wartości, czyli większą niż 5 mln zł, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 do 20 lat (art. 306b § 1 k.k.). Natomiast jeśli przedmiotem przestępstwa będzie mienie o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, czyli powyżej 10 mln zł, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Tak drakońska kara sprawia, że przestępcom zaczynają nogi latać ze strachu. Człowiek nagle zostaje poddany ocenie kogoś innego i nie wie, co zrobi prokuratura, a przede wszystkim co zrobi sąd i jak zakwalifikuje przestępstwo.

Daniel Obajtek jest nie tylko kontrowersyjną postacią polityczną, ale przede wszystkim przeprowadził proces, który chociaż sam nazywa fuzją, to realnie jest po prostu dziką prywatyzacją. Powiedzmy to wprost – Obajtek sprywatyzował Lotos. Dodatkowo już wcześniej miał problemy z prawem, w związku z którymi groziło mu więzienie - chodzi o operacje CBA, te różne kombinacje w rodzinnym biznesie, który kiedyś prowadził. Nie jest zatem osobą o nieposzlakowanej opinii, więc jego obrona przed sądem w zawiązku z nowymi sprawami będzie tym trudniejsza.

Wykonywałem audyty za różnych rządów, ponieważ jako audytor śledczy jestem apolityczny i szukam nieprawidłowości niezależnie od politycznych barw. Jeśli raportuję o jakichś nieprawidłowościach to dlatego, że świadczą o nich twarde fakty, a nie oceny. Przez 8 lat rządów PiS robiłem wiele audytów w spółkach państwowych, w których rządzili nominaci różnych grup w ramach Zjednoczonej Prawicy, między innymi w branży zbrojeniowej.

Dziwiło mnie, z jaką łatwością ludzie, którzy nie mają kompletnie żadnych kompetencji, pchali się na stanowiska zarządcze, nie wiedząc, że polskie przepisy karne w zakresie nadużyć menadżerskich są bardzo ostre. Jeśli takie nieprawidłowości obciążające menadżerów zostaną zgłoszone prokuraturze, to dość łatwo można postawić poważne zarzuty. Szczególnie zagrożone śledztwami prokuratury są właśnie osoby niekompetentne, bo często nie mają świadomości konsekwencji, które mogą ponieść za podejmowane decyzje. Często ich nieświadomość jest wykorzystywana przez przestępców i mają np. podkładane do podpisu różne dokumenty. Jeżeli ktoś z nominatów przed objęciem funkcji w zarządzie sprzedawał rybki do akwarium, a potem został prezesem, to może nie zdawać sobie sprawy, jak łatwo można mu postawić zarzuty z art. 296.

Mówi Pan o nieświadomych i niekompetentnych nominatach, ale prezes Orlenu Daniel Obajtek to chyba nie ten przypadek. Przykład? Mieliśmy słynny cud na Orlenie. Cud cenowy widoczny na przełomie roku i tuż przed wyborami. Najpierw w 2022 mieliśmy dość wysokie ceny na stacjach, inflacja wystrzeliła w górę, więc starano się na wszelkie sposoby obniżać ceny lub utrzymać je na pewnym znośnym dla kierowców poziomie. Nagle kiedy się zaczęła kampania wyborcza, to benzyna zrobiło się tak tania, że zaczęli przyjeżdżać nawet cudzoziemcy z sąsiednich krajów, żeby tankować na polskich stacjach. Większość ekspertów wskazywała, że to są ceny nie tylko nie do utrzymania, ale przede wszystkim nieuzasadnione gospodarczo, bo tak naprawdę to Orlen finansuje te niskie ceny. Skorzystać miało na tym ugrupowanie rządzące, czyli PiS. Jakie mogą być konsekwencje tych decyzji i czy w ogóle możliwe jest śledztwo w tej sprawie?

Musimy uzmysłowić sobie jedną sprawę. Ta wspomniana w Kodeksie karnym „szkoda”, nie jest tożsama ze słowem „strata”. Szkoda to pewien uszczerbek w majątku, który firma poniosła wskutek jakichś zdarzeń, związanych np. z niegospodarnością. Szkoda obejmuje zarówno to, co firmie realnie ubyło i to jest właśnie tzw. strata, ale także to, co firma mogła zyskać, ale wskutek konkretnej decyzji nie zostało uzyskane, czyli tzw. utracone korzyści. Ogólnie mówiąc, firma może mieć nawet zysk, ale gdyby nie doszło do szkodliwego czynu, to potencjalny zysk spółki mogłaby być dużo większy. I wtedy również możemy mówić o zaistnieniu szkody. I to jest bardzo istotne, bo taką narrację propagandową przyjął Orlen i Daniel Obajtek – „Zobaczcie, tamci mieli 3 miliardy zysku, a my mamy kilkadziesiąt”.

Teraz pojawiły się sprawozdania Orlenu za trzeci kwartał 2023, dostaliśmy więcej wiedzy na temat zarządzania spółką i wszyscy się zastanawiają nad jedną rzeczą – jak to możliwe, że Orlen osiągnął jakikolwiek zysk, skoro ceny zakupu ropy naftowej na światowych giełdach, a przecież kupować musimy, bo swojej nie mamy, były wyższe, niż późniejsze ceny sprzedaży?

I jeszcze kwestia diesla - Orlen nie pokrywa całego zapotrzebowania na ten rodzaj paliwa na terenie Polski, więc część jest od importerów niezależnych od Orlenu i oni nakupili tego diesla, a potem nie mogli go sprzedać w Polsce, bo ceny były kompletnie nierynkowe. Musieli to sprzedawać za granicę. No i teraz jest kolejne pytanie - jak to się mogło stać, skoro to się po prostu nie bilansuje?

Odpowiedź można znaleźć właśnie w sprawozdaniach Orlenu, bo oto okazuje się, że od początku roku do września stan jego zapasów zmalał o wartość 9 miliardów zł i to najprawdopodobniej dzięki temu koncern mógł oferować niższe ceny paliw przed wyborami. Warto dodać, iż spółka sama pisze, że w kwestii utrzymywania zapasów podlega odpowiednim przepisom więc na ich sprzedaż musiałaby mieć zgodę ministerstwa. A mimo tego nastąpił spadek EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) segmentu rafineryjnego do 3,1 mld zł w trzecim kwartale br. z 6,8 mld zł rok temu!

Powiedzmy najpierw, co to są te zapasy i dlaczego je trzeba mieć, bo to jest jednak dość istotne.

Zgodnie z prawem w Polsce utrzymywane są dwa rodzaje zapasów tzw. interwencyjnych: zapasy agencyjne, którymi zarządza Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych oraz zapasy obowiązkowe, które utrzymują producenci i handlowcy, tacy jak Orlen. No i nagle dowiadujemy się, że Orlen najprawdopodobniej wykorzystał rezerwy strategiczne paliwa, które musi przechowywać na wypadek wyjątkowych zdarzeń, aby… utrzymać niskie ceny na stacjach i pomóc PiS przed wyborami. Oczywiście minister w szczególnych przypadkach może się zgodzić na tzw. uwolnienie rezerw, ale musi to mieć uzasadnienie w interesie państwa a nie, takiej czy innej, partii politycznej. Kampania wyborcza nie może być traktowana jako takie wyjątkowe zdarzenie a trudno uznać za przypadek, że właśnie w tym okresie doszło do upłynnienia zapasów i obniżenia cen na stacjach benzynowych.

Warto tu chyba przypomnieć jedną rzecz. Otóż po wybuchu wojny w Ukrainie nasz rząd chwalił się tym, że nasze magazyny są wypełnione w 90% i więcej, z premedytacją pomijając informację, że tych magazynów mamy bardzo skromną ilość w porównaniu na przykład do Niemiec czy innych krajów. Dlaczego to jest takie istotne, żeby tylko w wyjątkowych sytuacjach można było wykorzystywać te zapasy, bo wiele ich nie mamy.

Ale czy na pewno Orlen z tych zapasów korzystał? Przedstawiciele koncernu zaprzeczyli.

Przedstawiciele Orlenu założyli, że dziennikarze i eksperci nie rozumieją lub wręcz nie wiedzą, że są dwa rodzaje zapasów interwencyjnych i odpowiedzieli dość sprytnie, że: „Orlen nie korzysta z rezerw strategicznych produktów naftowych tworzonych na podstawie ustawy z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych”. I to jest rzeczywiście prawda, bo Orlen nie korzysta z rezerw strategicznych produktów naftowych na podstawie ustawy z 2020 roku, ale na podstawie ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego!

A na ten temat przedstawiciele Orlenu już nie chcą udzielać informacji.

Tak, na ten temat Orlen się nie wypowiada, co sprawia, że eksperci rynku paliwowego są mocno zaniepokojeni o stan polskich zapasów obowiązkowych. Jest ryzyko a nawet podejrzenie, że część tych zapasów obowiązkowych przed wyborami mogła zostać upłynniona, skoro Orlen kupował ropę drogo, sprzedawał paliwa tanio i jeszcze jakiś mały, ale jednak zysk, utrzymał. Cud paliwowy? Raczej nie. Po prostu właśnie z tych zapasów, bo one były kupowane kiedyś po dużo niższych cenach i przed wyborami można je było sprzedać poniżej cen rynkowych.

Tylko to jest w oderwaniu od jakiejkolwiek rzeczywistości gospodarczej.

I tu właśnie dochodzimy do poważnych zarzutów, które mogą być postawione Danielowi Obajtkowi. Bo choć kombinacja była całkiem sprytna, to jednak szkoda poniesiona wskutek decyzji prezesa Obajtka wydaje się być oczywista i bardzo dużej wartości. Zresztą pamiętamy te masowe „choroby dystrybutorów” na Orlenie. One były związane właśnie z tą operacją „Niskie ceny na wybory”. Popyt zrobił się wielki, ludzie masowo zaczęli kupować tanie paliwo, nawet na zapas, do czego się dało. Już nie mówię o przybyszach z zagranicy, którymi się też chwaliliśmy. Tylko, że w efekcie tego popytu paliwa po prostu zaczynało szybko brakować i trzeba było ciągle dolewać, dolewać, dolewać, powiększając szkodę na rzecz koncernu.

Ale, i to trzeba powiedzieć jasno, tę decyzję ktoś wydał. Ktoś się pod nią podpisał. I teraz kluczowe pytanie brzmi – kto i jakie może ponieść za to konsekwencje?

Tu jest nawet kilka ważnych pytań: na podstawie, której dokładnie ustawy, jaki minister wydał zgodę, o ile procent uszczuplono nasze zapasy paliwowe, dlaczego sprzedawano je znacząco poniżej ceny rynkowej, jaki był sens ekonomiczny takiej decyzji?

Nawet jeśli Orlen odnotował niewielki zysk, to mógł ponieść szkodę wielkiej wartości, a ma przecież, co sam podkreśla, ogromne potrzeby inwestycyjne. Powtórzmy – szkoda to jest właśnie ta różnica pomiędzy stanem, kiedy były podejmowane szkodliwe działania, a stanem, w którym tych szkodliwych działań by nie było. Mówiąc dosadnie – różnica pomiędzy działaniem pod wpływem logiki biznesowej a działaniem pod wpływem logiki politycznej. W przypadku Orlenu mamy ewidentnie do czynienia z logiką polityczną i takie zachowanie wydaje się być oczywistą szkodą dla koncernu, bo Orlen mógł sprzedać paliwo po wyższej tj. rynkowej cenie i zarobić dużo więcej. Poza tym jak już mówiłem pozostaje kwestia, czy Orlen w ogóle miał prawo wyprzedawać swoje zapasy, kupione po niższych cenach. Mówimy o szkodzie wielkiej wartości. I teraz jest pytanie jaka dokładnie kwota tej szkody uzbiera się w okresie od 1 października, czyli dnia obowiązywania nowelizacji k.k., do 15 października, bo z tego, co pamiętam, to ten cud na Orlenie trwał chyba do dnia wyborów lub nieco dłużej.

A potem się skończył.

Dokładnie, a potem się skończył a PiS wybory przegrał. I tu zaczyna się robić mało przyjemnie, bo jeśli się okaże, że szkoda poniesiona przez Orlen w wyniku podjęcia decyzji politycznej, a nie ekonomicznej wynosi powyżej 10 milionów złotych, a mówimy przecież raczej o miliardach, to ryzyko zastosowania znowelizowanego przez Zbigniewa Ziobrę przepisu rośnie. Powiem więcej. Przepisy karne znają także instytucję podżegacza i pomocnika.

Czyli jeśli ktoś mówi „Musimy na te wybory mieć niskie ceny, musisz troszkę uszczknąć z naszych rezerw, jakieś 9 miliardów ton na przykład”, to staje się współodpowiedzialny za zaistnienie szkody?

Takie były obyczaje w partii władzy i tutaj nie ma się co oszukiwać. Możemy podać wiele przykładów, wręcz sypać przykładami jak z rękawa. I to jest właśnie podżeganie, ale mamy jeszcze pomocnictwo. Na przykład ktoś popełnia przestępstwo włamu a pomocnik to jest osoba, która świadomie dostarcza mu narzędzia użyte do popełnienia tego przestępstwa. W tym przypadku to mogłaby być osoba, która wydała zgodę, żeby te rezerwy paliwowe upłynnić.

To przypomnijmy, kto wydawał zgodę. Bo zdaje się, że były wicepremier we własnej osobie.

Wydaje mi się, że za zapasy obowiązkowe gazu i paliw płynnych odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, więc rzeczywiście decyzje być może podjął minister i wicepremier Jacek Sasin. I teraz, żeby była jasność, jeżeli komuś zostanie udowodnione pomocnictwo, to kara jest ta sama, co główne przestępstwo, czyli w tym przypadku nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

No to jedna ława sadowa dla obu panów, a kto wie, ilu jeszcze, bo wielu ekspertów w Polsce nie ma wątpliwości, co do szkodliwości rządów Zjednoczonej Prawicy. To został nam jeszcze podżegacz, czyli ktoś kto nakłania do przestępstwa, czyli na przykład mówi „Musisz to zrobić, bo inaczej przegramy wybory” i tym podobne rzeczy. Kto w tym przypadku mógł być takim podżegaczem? Kogo posłuchałby Daniel Obajtek?

Jest jeszcze jedna kwestia. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, że komuś grozi 25 lat więzienia i siedzi, powiedzmy, w areszcie wydobywczym, przychodzi do niego prokurator i mówi: „Słuchaj, grozi ci 25 lat więzienia, nawet jak odłożyłeś miliony, to i tak z nich nie skorzystasz. Chodź na współpracę, dostaniesz status świadka koronnego, tylko musisz wszystko wyśpiewać”. Niestety praktyka w Polsce jest taka, że prokuratura i sąd wierzą we wszystko bezkrytycznie. Co zatem mówi ten świadek, skoro wie, że tego i tak nikt nie sprawdza? Wie, że musi dać „mięso” i żeby dostać ten status świadka koronnego opowiada, co mu ślina na język przyniesie. I teraz pytanie? Powie prawdę, kto go podżegał? Wskaże szeregowego posła, który decydował o całej polskiej rzeczywistości? Przecież przy tego typu przestępstwach, i to jest ważne w tym przypadku, formalnie należałoby raczej szukać w kręgach rządowych, tymczasem podżegacze wcale nie muszą mieć kompetencji nadzorczych w stosunku do tych, których do przestępstwa podżegają. Widzimy zatem, że takie zeznania Daniela Obajtka mogłoby być bardzo, bardzo niebezpieczne dla wszystkich. Być może to też w pewien sposób tłumaczy jego wyjątkową pozycję w kręgach władzy. Pozostaje mieć nadzieję, że odpowiednie służby zbadają działania zarówno Orlenu, jak i innych spółek skarbu państwa i nikomu nie zabraknie determinacji, żeby doprowadzić śledztwa do końca. Spodziewam się jeszcze wielu odkryć.

