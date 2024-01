Duda rozwiąże Sejm? "Mamy do czynienia z przeciwnikiem nieobliczalnym"

Pod koniec zeszłego roku prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, zawierającą m.in. ustęp o 3 mld złotych na TVP i inne spółki medialne. Skierował również do Sejmu własny projekt, pozbawiony zapisów o finansowaniu mediów publicznych. Sejm zajmie się jednak nowym rządowym projektem, w którym rzeczona kwota ma zostać przeznaczona na onkologię i psychiatrię dziecięcą.

Opóźnia to wszystko pracę nad tegorocznym budżetem, którego projekt musi zostać przedłożony prezydentowi do 29 stycznia - w przeciwnym razie skutkowałoby to skróceniem kadencji parlamentu i rozpisaniem przedterminowych wyborów parlamentarnych. Prezydent nie może zawetować budżetu, ale ma prawo odesłać go do Trybunału Konstytucyjnego, a ten - zdominowany przez nominatów PiS - może uznać całość bądź poszczególne zapisy za niekonstytucyjne.

Duda i TK zablokują budżet? "W Sejmie może zdarzyć się wszystko"

Nic dziwnego, że biorąc pod uwagę to oraz w obliczu sporów (m.in. o TVP i sądownictwo) między Dudą a premierem Donaldem Tuskiem pojawiły się spekulacje, że ten pierwszy, chcąc pomóc swojej macierzystej partii (która znajduje się obecnie w opozycji), może zdecydować się na rozwiązanie parlamentu i ogłoszenie wcześniejszych wyborów.

Tę kwestię omawiał m.in. Marek Borowski w niedawnej rozmowie z TOK FM. - Mamy plan [ws. budżetu - red.], natomiast biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z przeciwnikiem nieobliczalnym, który jest gotów naruszyć wszelkie reguły gry, to nie ma powodu, żeby się nim chwalić - powiedział senator KO.

Jego zdaniem "w Sejmie może zdarzyć się wszystko". - To trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o Senat, to o obstrukcję się nie boję - nie tylko dlatego, że większość prorządowa jest zdecydowana, ale dlatego, że senatorowie - także senatorowie PiS - są mniej skłonni do awantur - przekonywał senatora. W jego ocenie także "dramatyczne" prognozy, dotyczące ewentualnych przedterminowych wyborów oraz konstytucyjnej obstrukcji ze strony polityków PiS, głowy państwa oraz TK niekoniecznie mają rację bytu.

Rozwiązanie Sejmu i wcześniejsze wybory? Borowski komentuje

- Gdy znajomi przytaczają mi taką możliwość, mówię: "to niemożliwe" i słyszę: "z PiS i prezydentem wszystko jest możliwe". To pranie mózgów, które odbywało się przez 8 lat, dokonywane było przez pisowskich pseudoprawników, w tym także pana prezydenta - stwierdził.

Nie dajmy się zwariować. Otóż Konstytucja mówi wyraźnie, że jeśli prezydent dostał budżet w terminie, to nie może rozwiązać Sejmu - Marek Borowski

- Wiem, do czego jest zdolna pani Przyłębska, ale mimo wszystko Trybunał by się tak nie skompromitował, żeby uznać cały budżet za niekonstytucyjny. Może być konkretny przepis i wtedy trzeba go poprawić albo musi być wyrzucony z tej ustawy i tyle - podsumował na antenie TOK FM.

Źródło: Radio ZET/TOK FM