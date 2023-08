Duda zdecydował ws. nowelizacji "lex Tusk". Jest komunikat Kancelarii Prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelizację "lex Tusk". Zmiana w przepisach powołujących komisję ds. badania wpływów rosyjskich w latach 2007–2022 została wcześniej odrzucona przez Senat, ale Sejm w piątek przegłosował weto wyższej izby parlamentu.

Duda zdecydował ws. nowelizacji "lex Tusk"

Nowela, która powstała z inicjatywy prezydenta, złagodziła pierwotną ustawę. W komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Ponadto odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Ustawa "lex Tusk" w pierwotnym kształcie była nie tylko krytykowana przez opozycję, ale także Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Komisja Europejska 7 czerwca wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa UE w związku z uchwaleniem tych przepisów. - Kolegium (komisarzy - red,) zdecydowało o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do polskich władz wezwania do usunięcia uchybienia - poinformował wiceprzewodniczący KE i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy.

