Dwa lata więzienia za memy z papieżem? Sejm zajmie się "obroną chrześcijan"

Propozycją prawną zapewniającą "obronę chrześcijan" zajmował się Sejm IX kadencji, jednak w czerwcu ub. roku prace przerwano tuż przed głosowaniem. Suwerenna Polska nie daje jednak za wygraną. - Ta ustawa ma wymiar antyhejterski i jest odpowiedzią na rozlewającą się nienawiść wobec osób wierzących, w szczególności wobec chrześcijan - ocenił nadzorujący prace nad dokumentem poseł Marcin Warchoł.

Politycy z partii Zbigniewa Ziobry zebrali pod projektem ponad 400 tys. podpisów i złożyli go w Sejmie jako inicjatywę obywatelską. Warto podkreślić, że choć w retoryce posłów faworyzowany jest Kościół katolicki, to formalnie projekt ustawy ma odnosić się do wyznawców wszelkich religii i związków wyznaniowych.

Projekt ustawy "o obronie chrześcijan" ponownie w Sejmie

Projekt zakłada nowelizację Kodeksu karnego i zmianę przepisów. Zmianie ma ulec m.in. art. 195 kk, który przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych. Z treści przepisu zniknęłoby znamię "złośliwości", co umożliwiłoby karanie za umyślne przeszkadzanie w mszach bez względu na motywację.

Art. 196 kk., który przewiduje sankcje za obrażanie uczuć religijnych poprzez publiczne znieważanie przedmiotu czci czy miejsca kultu również miałby zostać zmodyfikowany. Posłowie chcą usunąć znamię "obrazy uczuć religijnych", tak aby ściganie nie było już uzależnione od subiektywnego odczucia wiernych.

Więzienie za memy z Janem Pawłem II?

Karane byłoby nie tylko znieważanie przedmiotu czci czy miejsca kultu, ale także "publiczne lżenie lub wyszydzanie Kościoła lub innego związku wyznaniowego, jego dogmatów lub obrzędów". Warto zauważyć, że jako "szydzenie z Kościoła" pomysłodawcy projektu widzą m.in. internetowe memy z papieżem Janem Pawłem II.

Ostatnia proponowana zmiana przewiduje, że nie popełni przestępstwa osoba wyrażająca przekonania, oceny lub opinie związane z wyznawaną religią głoszoną przez Kościół katolicki lub inny związek wyznaniowy. Spod ochrony wyłączone byłyby jednak ataki na wyznawców innych religii oraz pochwalanie lub nawoływanie do przestępstwa.

Piotr Salak z Suwerennej Polski twierdzi, że jest to odpowiedź na wyroki sądów, które uniewinniały osoby protestujące w kościołach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Musi być tama na tego typu profanacje i anomalie w krytyce - mówił w ubiegłym roku, kiedy projekt był procedowany po raz pierwszy.

Piąte posiedzenie Sejmu X kadencji rozpocznie się w środę 7 lutego. Obrady będą miały miejsce również 8 i 9 lutego. W planach posłów, oprócz pochyleniem się nad "obroną chrześcijan", jest też m.in. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"