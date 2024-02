E-papierosy zostaną całkowicie wycofane? Rząd chce podjąć radykalne działania

Szefowa MZ Izabela Leszczyna odniosła się do pytania słuchacza, "dlaczego rząd ucieka przed zdecydowaną reakcją, czyli przed zakazem sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych"?. O planowanych zmianach w przepisach na temat użytek pisaliśmy na RadioZET.pl.

- Nie uciekamy przed reakcją. Te papierosy to rzeczywiście plaga i będziemy chronić szczególnie młodych ludzi. W Ministerstwie Zdrowia, z Departamentem Zdrowia Publicznego i Lecznictwa rozpoczynamy właśnie prace nad tym, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów – przekazała Leszczyna.

E-papierosy na celowniku rządu. "To plaga"

- Ja chciałabym zakazać sprzedaży takich papierosów. […] Będę o to występować i prosić – powiedziała szefowa MZ.

Pod koniec stycznia br. brytyjski rząd zapowiedział wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych, co ma zatrzymać ich rosnące używanie przez dzieci. Wprowadzone zostaną też nowe przepisy, mające na celu zapobieganie ich sprzedaży nieletnim. Wielka Brytania dołączyła do niewielkiej grupy krajów, planujących zakazać jednorazowych e-papierosów. Podobne plany ogłosiły już Australia, Francja, Niemcy i Nowa Zelandia, choć jak dotąd wdrożyła je tylko Nowa Zelandia.

Minister odpowiadając w środę na pytania wyraziła również nadzieję, że prezydent Andrzej Duda podpisze regulację dotyczącą dostępu do "tabletki dzień po" bez recepty. - W 25 krajach Unii Europejskiej ta tabletka jest dostępna i to bez ograniczenia wieku. My wprowadzamy 15 lat, w związku z tym, że mamy Kodeks Karny i obcowanie płciowe z nieletnim jest zagrożone kara więzienia. Stąd to 15 lat – wskazała. - Tabletka jest bezpieczna dla zdrowia także młodej dziewczyny. Tabletka nie dopuszcza do zapłodnienia – dodała.

Od lipca 2017 r. tzw. tabletki dzień po są dostępne tylko na receptę. Istota projektowanych rozwiązań sprowadza się do uchylenia tego przepisu, co pozwoli na stosowanie bezpośrednio decyzji Komisji Europejskiej o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej w procedurze scentralizowanej. Takim produktem jest pigułka zawierająca w składzie octan uliprystalu (ulipristal acetate). Ma być ona dostępna dla osób od 15. roku życia.

