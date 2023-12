Jarosław Kaczyński wtargnął na mównicę i zaatakował Tuska. Awantura w Sejmie po odśpiewaniu hymnu

Donald Tusk został wybrany przez Sejm na premiera. Za było 248 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Nowy szef rządu wygłosił krótkie przemówienie, w którym m.in. zadedykował zwycięstwo swoim dziadkom i zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS poczuł się wywołany do tablicy.

Kaczyński starł się z Tuskiem w Sejmie

Szef rządu zwrócił się do swoich bliskich. - Małgosiu, Kasiu, Michale, mamo. Przeze mnie polityka znowu wdarła się w wasze życie. Inaczej nie mogłem. Musiałem wrócić - powiedział. - Chciałem podziękować wam, posłankom i posłom PiS. Nikt tak bardzo się nie przyłożył do tego, żeby Polacy każdego dnia widzieli z waszych mediów, co zgotowaliście Polkom i Polakom. To wam udało się obudzić ludzi - zdiagnozował Tusk.

- Jestem to winny obu moim dziadkom - mówił, streszczając historię swojej rodziny żyjącej w Wolnym Mieście Gdańsku. - Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "fur Deutschland". Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Gdy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński, do mnie, publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział, po tym, co zrobił - powiedział Donald Tusk, zwracając się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego.

Po wystąpieniu Tuska wszyscy posłowie spontanicznie odśpiewali cały hymn. Na sam koniec obrad na mównicę wtargnął Jarosław Kaczyński i zaatakował słownie Tuska. Najpierw jednak został spytany przez marszałka Szymona Hołownię o tryb, w którym chce wystąpić.

- Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem - oznajmił prezes PiS, a posłowie tego ugrupowania zaczęli skandować "do Berlina!".

- Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu panie pośle Kaczyński - odparł Hołownia. - Przepraszam za ten niewłaściwy i nie na miejscu koniec tego podniosłego dnia - podsumował i pożegnał posłów. Obrady Sejmu zostaną wznowione we wtorek o godz. 10:00.

Źródło: Radio ZET