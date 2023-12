Kamiński i Wąsik skazani. Przed więzieniem uratować może ich tylko jedno

Jak tłumaczy Radiu ZET konstytucjonalistka, nawet jeśli zgodnie z tym co twierdzi Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy, poprzednie ułaskawienie z 2015 roku pozostaje w mocy, to dotyczy ono poprzedniego, nieprawomocnego jeszcze wyroku. A nie prawomocnego skazania Kamińskiego i Wąsika, co orzekł sąd w środę 20 grudnia.

- Tamto ułaskawienie nie odnosi się do sprawy, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Czyli dzisiejszego, prawomocnego wyroku - tłumaczy prof. Agnieszka Bień-Kacała. Co więcej, zdaniem konstytucjonalistki, nawet jeśli prezydent ponownie ułaskawi jednak obu panów w ciągu najbliższych dni, to i tak obaj przestaną być posłami.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani. Ich nadzieja tylko w prezydencie

- Skutek w postaci wygaśnięcia mandatów będzie automatyczny po decyzji Marszałka Sejmu. Ułaskawienie może dotyczyć kary więzienia, czy też zakazu pełnienia funkcji publicznych, ale już w przyszłości - dodaje konstytucjonalistka.

Innego zdania jest Kancelaria Prezydenta i sami oskarżeni. Według Prezydenta RP Andrzeja Dudy nie potrzeba kolejnego ułaskawienia, bo poprzednie pozostaje ważne. Sami skazani zaś twierdzą, że dzisiejszy wyrok był bezprawny, bo sprawa zakończyła się w chwili, gdy po pierwszym, nieprawomocnym wyroku ułaskawił ich prezydent.

Źródło: Radio ZET