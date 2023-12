Kłeczek wyśmiany na konferencji Hołowni. "Wierzę w obiektywizm pana redaktora"

Szymon Hołownia zwołał konferencję prasową, podczas której m.in. skomentował kontrowersje wokół tzw. ustawy wiatrakowej. - Jeżeli dzisiaj jakiś poseł nie wie, pod czym się podpisał, to powinien być pan absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego - zwrócił się do Miłosza Kłeczka, który zadawał pytanie marszałkowi. Pracownik TVP odparł, że "wymaga tego od wszystkich", na co dziennikarze obecni na konferencji zareagowali śmiechem.

Szymon Hołownia starł się z Miłoszem Kłeczkiem z TVP Info

Podczas konferencji prasowej marszałka Sejmu pracownik mediów publicznych Miłosz Kłeczek postanowił zapytać Szymona Hołownię, "dlaczego do przepisów dotyczących mrożenia cen energii wrzucono kontrowersyjne przepisy w zakresie farm wiatrowych". Dopytywał też o to, kto jest autorem propozycji legislacyjnej, "bo politycy PO i Polski 2050 przerzucają się tym jak gorącym kartoflem".

- Znaleźliśmy się w sytuacji z ustawą o wigilii handlowej, górnictwie, w której nagle, na początku Sejmu musieliśmy nadrobić te dwa miesiące bezhołowia i "bezsejmia", które w Polsce PiS zafundował. […] Posłowie doszli do wniosku doszli do wniosku, że jeżeli leczymy skutek, to wyleczmy też przyczynę - mówił Szymon Hołownia. Dodał, że "ustawę tworzyli posłowie i eksperci KO i Polski 2050, były też konsultowane inne środowiska, jest grupa posłów, która się pod tą ustawą podpisała". - Problem nie był merytoryczny, ale komunikacyjny, to można było lepiej zrobić - ocenił.

Słowa Szymona Hołowni od razu skomentował Kłeczek, który orzekł, iż "wizerunkowo słabo wyszło, bo nie wszyscy posłowie, którzy się podpisali pod ustawą, znają jej zapisy". - Czy tak to powinno wyglądać, żeby posłowie podpisywali się, aby zebrać liczbę podpisów, ale nie wiedzieli, pod czym się podpisują? - zapytał pracownik TVP.

- Wierzę głęboko w obiektywizm pana redaktora i że z równo krytycznym spojrzeniem i bezwzględnością przyglądał się podpisanym in blanco blankietom ustaw z zeszłej kadencji składanych przez Prawa i Sprawiedliwości - odparł marszałek.

Kłeczek został wyśmiany przez dziennikarzy

Pracownik TVP wolał dopytywać o konkretną sytuację, nie o zwyczaje kojarzone z rządami PiS. - Tak, ale rozumiem, że docieka pan istoty zjawiska. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie szerzej, a nie węziej. Uważam, że posłowie powinni znać ustawy, pod którymi się podpisują - dodał, oceniając, że "w ciągu ostatnich ośmiu lat tradycją stało się, że posłowie nie wiedzieli pytani przez dziennikarzy, pod czym się podpisują", gdyż były wzory podpisów, które "dołączono do tej czy innej wrzutki".

- Jeżeli dzisiaj jakiś poseł nie wie, pod czym się podpisał, to powinien być pan absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego. Posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują i zachęcam pana do dużej odwagi w tym zakresie, choć chyba nie muszę - zwrócił się do pracownika TVP.

Miłosz Kłeczek zapewnił, że "wymaga tego od wszystkich", na co pozostali dziennikarze obecni na konferencji zareagowali śmiechem. - Cieszę się z tej zmiany - powiedział Hołownia, na co pracownik TVP Info odparł, że nie było żadnej zmiany. - Wreszcie będzie jakiś marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? - obstawał przy swoim Hołownia. - Myślę, że poprzedni też egzekwował - ocenił Kłeczek.

Co ciekawe, podczas konferencji marszałka Sejmu dziennikarze utworzyli kolejkę do zadawania pytań. Przed szereg próbował dostać się właśnie Kłeczek, który został odesłany na koniec kolejki przez oburzonych reporterów.

