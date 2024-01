Kołodziejczak oskarżył Kowalskiego. "Jakiś tam Janusz", "nie wprowadził dyrektywy"

Michał Kołodziejczak powiedział w programie "Gość Radia ZET", że "w ministerstwie rolnictwa nie zostały wprowadzone niektóre dyrektywy, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o obecność Polski w Unii Europejskiej". - Nie mogę ujawnić szczegółów, ale odpowiadają za to właśnie ci, którzy tak głośno krzyczeli chociażby na korytarzach sejmowych, kiedy Agrounia weszła do Sejmu. I za to grozi kodeks karny, za niewypełnianie obowiązków służbowych - mówił poseł KO.

- Z informacji, które posiadam, wynika, że Janusz Kowalski nie wprowadził niektórych dyrektyw unijnych, a na pewno jednej - ujawnił Kołodziejczak. O jaką dokładnie dyrektywę chodzi? - Nie mogę tego powiedzieć, bo to się może bardzo negatywnie odbić dla Polski. Dotyczy to tego, że dzisiaj niektóre środki z Unii Europejskiej mogą być wstrzymane dla Polski, bo nie została wprowadzona odpowiednia dyrektywa - przyznał.

Kołodziejczak o Kowalskim: Jakiś tam Janusz

- Janusz Kowalski odpowiadał za rynki rolne, za ten sam departament, za który ja teraz odpowiadam - powiedział Kołodziejczak. Na pytanie, czy takie oskarżenia, to nie jest jakaś forma osobistego rewanżu, odparł: - Ja mam zbyt wysokie poczucie tego co robię, żeby rewanżować się z jakimś tam Januszem.

- Tak, mówię lekceważąco, po tym, co widzę w ministerstwie rolnictwa, w departamencie, który po nim dostałem. On odpowiadał za dział monitoringu tego też, co dzieje się na granicach, za analizy. Jeden z najważniejszych działów w ministerstwie rolnictwa - wymieniał gość Radia ZET.

- I kiedy import z Ukrainy był bardzo duży, to pomyślałem, że dział analizy musi działać tak, żeby codziennie raportować, co przez granicę przejechało. Janusz Kowalski na to nie wpadł. Raportowali ceny, a nie ilości - dodał Kołodziejczak.

Źródło: Radio ZET