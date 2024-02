Kontrola w Prokuraturze Krajowej. Luksusowe samochody i prywatni kierowcy na koszt podatnika

- Chodzi o prokuratorów, którzy byli wysoko wynagradzani, otrzymywali rok po roku nagrody, z czym właśnie kończymy. Okazuje się, że prawie wszyscy prokuratorzy Prokuratury Krajowej dostawali oprócz bardzo wysokich pensji, bo to jest około 30 tysięcy złotych brutto, jeszcze dodatki specjalne sięgające 40 proc., co dawało w sumie blisko 50 tys. zł - ujawnił Jacek Bilewicz.

Ocenił, że "buntują się ci, którzy najbardziej korzystali na układzie towarzysko-finansowym wokół poprzedniego kierownictwa prokuratury, czyli pana Bogdana Święczkowskiego, poprzednika pana Dariusza Barskiego, i pana prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry".

Jacek Bilewicz mówi o luksusach w Prokuraturze Krajowej

- Ale to nie wszystko, bo, jak ustaliliśmy, niektórzy brali jeszcze ryczałty mieszkaniowe. Jest jakieś uzasadnienie, żeby taki ryczałt dostawał prokurator delegowany do Prokuratury Krajowej, ale nie prokurator tytularny, czyli ten, który ma już status prokuratora krajowego i wysoką pensję - tłumaczył Bilewicz.

P.o. Prokuratora Krajowego przyznał, ze cały czas mają miejsce kontrole. - Sprawdzamy umowy cywilnoprawne, które były zawierane z prokuratorami. Ekstra płacono niektórym za coś, co mieli wpisane do obowiązków służbowych. Na przykład ja przed 2016 rokiem w ramach obowiązków służbowych miałem działalność szkoleniową dotyczącą obrotu z zagranicą. Nie dostawałem za to dodatkowych pieniędzy. Za czasów Ziobry i Święczkowskiego to się zmieniło, takie rzeczy były opłacane ekstra - mówił.

Drogie samochody i prywatni kierowcy na koszt państwa

"Newsweek" zapytał Jacka Bilewicza, czy to prawda, że dla szefa Prokuratury Krajowej w latach 2016-2022 Bogdana Święczkowskiego i szefa od 2022 roku Dariusza Barskiego zakupiono dwa luksusowe samochody BWM X5, warte łącznie około 1 mln zł. - To były auta do dyspozycji kierownictwa Prokuratury Krajowej, którymi jeździli Święczkowski i Barski. Czy naprawdę prokurator krajowy musi jeździć BMW X5? - pytał.

Bilewicz uważa, że kierownictwo generowało dodatkowe koszty. - Zastępcy prokuratorów generalnych bądź dyrektorzy mieli przydzielonych po dwóch kierowców, którzy jeździli po nich na przykład do Legnicy czy Jeleniej Góry i przywozili ich w poniedziałek do pracy. Mimo że mieli zniżkowe bilety na pierwszą klasę PKP. Taki kierowca musiał jechać w niedzielę, nocować w hotelu na koszt Prokuratury Krajowej, a w poniedziałek wracał do Warszawy - ujawnił.

Źródło: Radio ZET/"Newsweek"