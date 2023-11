Kosiniak-Kamysz ujawnia skalę rozmów z PiS. „Były telefony”

PSL było atakowane przez członków PiS przez całą kampanię wyborczą. Po ogłoszeniu wyników głosowania, kiedy okazało się, że Zjednoczona Prawica nie może liczyć na większość w Sejmie, rządzący zaczęli patrzeć na ludowców przychylniejszym okiem. Czołowi politycy obozu władzy mieli nadzieję, że uda się porozmawiać o potencjalnej koalicji.

PiS chciało przekonać PSL do współpracy

Niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy nadal twierdzą, że znajdą się wśród posłów PSL osoby, które zechcą przejść na stronę PiS. W poniedziałek rzecznik partii rządzącej Rafał Bochenek informował w Radiu Kraków, jakoby ludowcy mówili, iż woleliby współpracę z PiS, gdyż „widzą ideologiczne lewackie zapędy Lewicy i PO”. „ Premier Morawiecki prowadzi rozmowy z politykami PSL. Nie wiem, ilu byłoby skłonnych współpracować z PiS. To strategia, skoro premier jej nie ujawnia. Rozmowy się toczą. [...] Wielu posłów PSL i konserwatywnych z PO się buntuje. To zrodzi napięcia, przepychanki, zrzucanie odpowiedzialności za obietnice, które padły w kampanii, ale nie zostaną zrealizowane” – mówił w rozmowie z PAP.

O PSL ciepło wypowiadali się m.in. Mateusz Morawiecki, który zadeklarował, że mógłby być ministrem w rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza, i Przemysław Czarnek, który uznał nawet, że gdyby nie był w PiS, mógłby być ludowcem.

Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia, do ilu ludowców dzwonili politycy PiS

Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o skalę rozmów przedstawicieli PiS z ludowcami. Na antenie TVN24 oświadczył, że premier Mateusz Morawiecki nie dzwonił do niego ws. budowania rządu. – Były telefony do niektórych posłów z pytaniem, czy są w ogóle zainteresowani. To jest skala mniejsza niż 5 osób – przekazał.

Dopytywany, czy chciałby zostać szefem rządu, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że jego ambicje „zawsze są z tyłu”. – Gdzie zaczyna się interes państwa, kończy się interes partii i prywatne ambicje. Moje ambicje to jest sprawa na bok – tłumaczył szef ludowców. – Nie stawiałem nigdy takiego warunku, bo jeżeli byśmy zaczęli tworzyć koalicję od stawiania warunków, szczególnie zaporowych, to nigdy jej nie zbudujemy. A co Polacy mówią codziennie po wyborach? Nie pokłóćcie się – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz został też zapytany, czy może zostać nowym ministrem obrony narodowej. – Mam swoje doświadczenia, jestem gotowy do pełnienia różnych funkcji. Bardzo się cieszę, że od mojego środowiska będzie zależało to, jak będzie wyglądał rząd. Wszystko, co dobre, przed nami – odpowiedział, dodając, że chce brać odpowiedzialność za Polskę. – Bycie szefem bardzo ważnego resortu, jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej, jest braniem odpowiedzialności za Polskę – przyznał.

